Реализация комплекса ГТО в Шумерле

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», возрожденный Президентом России В.В. Путиным в 2014 году — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года, комплекс «ГТО» входит в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография» на период 2019 — 2030 гг. Главная цель комплекса — увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

В городе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В физкультурном движении комплекса в Шумерле задействованы от самых маленьких шумерлинцев, воспитанников детских садов, до горожан старшего поколения. Самыми активным участниками комплекса являются учащиеся образовательных учреждений. Многие трудовые коллективы Шумерли становятся непосредственными участниками в реализации комплекса ГТО в городе.

В начале февраля текущего года в Чувашской Республике были подведены итоги рейтинга ВФСК ГТО среди муниципальных образований региона. Рейтинг был сформирован по девяти ключевым показателям. Учитывалось количество зарегистрировавшихся на портале gto.ru, проходивших тестирование и выполнивших на знаки отличия в процентном соотношении от численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах в возрасте 6 лет и старше, количество публикаций в средствах массовой информации в ходе внедрения ГТО в муниципалитете и другие.

По итогам первого полугодия 2023 года Шумерля размещалась на 23 строчке рейтинга. Плотная работа по реализации комплекса ГТО среди учащихся и работников трудовых коллективов в третьем и четвертом кварталах 2023 года позволила городу подняться на восемь позиций рейтинга. По итогам 2023 года Шумерля заняла 15 место.