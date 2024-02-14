Оформить электронную подпись стало проще

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели. Для оформления потребуются подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе, компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном и средствами электронной подписи, сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России: организации — в разделе «Юридические лица»/«Личный кабинет»/«Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальному предпринимателю — в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы»/«Получение КЭП»/«Получить сертификат ЭП» /«Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись «Госуслуг».

В процессе оформления подписи пользователю необходимо авторизоваться через «Госуслуги» (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС, проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата, сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым записать сертификат на электронный носитель (токен).

Управление ФНС по Чувашии.