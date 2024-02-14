«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей Чувашии и по всей России тематические спортивные недели.

13 февраля на площадке чебоксарского физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак» состоялось торжественное открытие зимнего этапа спортивного марафона «Сила России» в Чувашской Республике.

После торжественного старта Всероссийского марафона прошли показательные выступления хоккейных команд, тренерские мастер-классы по зимним видам спорта, фигурному катанию.

В Чувашии будут доступны множество спортивных площадок для проведения марафона. В первые же дни в республике было анонсировано более 60 мероприятий, и число их растет. Планируется провести не только мероприятия по зимним видам спорта. Присоединиться к спортивному празднику смогут, например, любители дворового футбола, баскетбола и даже шахмат.

Принять участие во Всероссийском спортивном зимнем марафоне «Сила России» смогут все желающие. Для этого необходимо записаться на доступную тренировку на сайте марафона «Силы России»: sila-rossii.er.ru

Регистрация доступна с 13 февраля.