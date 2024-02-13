Талисман ГТО – Леопард Вика (Виктория)

Комплекс «Готов к труду и обороне» — это больше, чем тренировки и знаки отличия. В первую очередь ГТО – это всенародное желание стремиться к самосовершенствованию и наш талисман тому яркое подтверждение. Образ появился благодаря воображению тысяч граждан России.

Леопард Вика (Виктория) — одна из самых красивых кошек на земном шаре. Дальневосточный леопард внесён в Красную книгу России и Международную Красную Книгу.

Талисман в виде леопарда олицетворяет скорость, а также подчеркивает его редкость, уникальность, эксклюзивность. Быстрый, красивый, гибкий, сильный и ловкий, смелый и хитрый, леопард представляет собой идеального хищника.

Персонаж близок тем, кто увлекается бегом – модным и наиболее доступным видом физической активности, который можно отнести к основе занятий физической культурой и спортом.

В создании обновлённых в 2020 году Талисманов ГТО приняли участие художники киностудии «Союзмультфильм». Персонажи получили яркие цвета и современный динамичный дизайн, который воплощает идею здорового образа жизни и активности.

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