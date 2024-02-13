Дорога длиною в 50 лет

Нет, пожалуй, в нашей стране такого человека, который не знал бы аббревиатуры ГАИ/ГИБДД. История этой службы начинается с прошлого века и ее, можно сказать, породили автомобили. Чем больше транспорта, тем сложнее обстановка на дорогах. В 1934 году при Центральном управлении шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта была образована Государственная автомобильная инспекция. А поскольку проблемы организации движения, предупреждения аварийности становились все острее, то через два года госавтоинспекцию передали в ведение более строгого ведомства. 3 июля 1936 года было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Эта дата и стала днем рождения ГАИ. В настоящее время ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) включает три службы: РЭО (регистрационно-экзаменационное отделение), государственную инспекцию технического надзора и дорожно-патрульную службу.

13 февраля 1974 года был издан приказ № 93 МВД СССР, в соответствии с которым в системе госавтоинспекции были созданы регистрационно-экзаменационные подразделения. Их задачи заключаются не только в том, чтобы поставить автомобиль на учёт, выдать регистрационные документы и знаки. На сотрудников РЭО ГИБДД возложена большая ответственность за обнаружение транспорта, находящегося в розыске, пресечение попыток легализации похищенных или не прошедших в установленном порядке таможенного оформления транспортных средств.

13 февраля 2024 года исполняется 50 лет со дня образования РЭО ГИБДД МО «Шумерлинский» МВД России. На момент своего открытия МРЭО обслуживало Шумерлинский, Порецкий, Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красночетайский и Ядринский районы. Начальниками отделения в разные годы работали И.Г. Германов, К.Ф. Якимов, В.М. Галкин, Ю.И. Албаков, Н.И. Ванеев, В.Л. Галкин, Ю.А. Епифанов. В настоящее время начальником РЭО ГИБДД МО МВД «Шумерлинский» является С.В. Адяков.

Большой вклад в работу МРЭО ГАИ при Шумерлинском ГОВД внес Вячеслав Михайлович Галкин, который возглавлял отделение в 1990-е годы. Службу в системе МВД СССР и РФ он проходил с 1 октября 1977 года по 16 декабря 2003 года на различных должностях, в том числе на командно-начальствующих.

В.М. Галкин был профессионалом своего дела, порядочным человеком. Он умело распределял задачи и контролировал работу подчиненных, всегда был готов поддерживать своих сотрудников в сложных и конфликтных ситуациях. Вячеслав Михайлович был человеком слова и примером для своих подчиненных. Настоящий офицер, человек с большой буквы, верный друг и наставник. Не только отвечал за организацию и контроль своего подразделения, но активно взаимодействовал с учебными организациями, которые готовили будущих водителей, проводил беседы со школьниками о ПДД и основах безопасности. За добросовестную и безупречную службу В.М. Галкин был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней, «200 лет МВД России», нагрудным знаком «За верность долгу». К сожалению, его жизнь оборвалась в декабре 2012 года – он погиб в автокатастрофе.

В канун 50-летия образования РЭО ГИБДД МО МВД «Шумерлинский» ветераны отделения сердечно поздравляют всех сотрудников ГИБДД, а также людей, непосредственно связанных с органами ГИБДД. Желаем успехов в работе, счастья, здоровья и благополучия!



Н. Ванеев, майор полиции.