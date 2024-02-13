В республике запустят информационную систему «Чувашия онлайн»

Создание информационной системы поддержал Кабинет Министров Чувашской Республики. Она станет площадкой для обсуждений, голосований и опросов, размещения проектов актов и будет размещаться на базе информационного ресурса «Народный контроль».

Основной задачей системы «Чувашия онлайн» является обеспечение автоматизированной публикаций открытой информации о сервисах электронного правительства Чувашской Республики, сбор, хранение и обработка данных для наполнения региональных витрин данных, доставка сведений в иные информационные системы с применением государственной информационной системы «Региональная информационная система межведомственного электронного взаимодействия Чувашской Республики».

Пользователями будут выступать исполнительные органы Чувашской Республики, подведомственные им организации, органы местного самоуправления муниципальных и городских округов, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане страны.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики