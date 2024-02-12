Фонд «Защитники Отечества» получил дополнительные полномочия и функции

В соответствии с Указом Президента России от 3 февраля 2024 г. № 85 фонд «Защитники Отечества» получил дополнительные возможности для поддержки участников специальной военной операции.

Так, Указом Президента России установлено, что фонд «Защитники Отечества» организует реализацию мероприятий, которые направлены на оказание поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей путем взаимодействия с благотворительными и иными организациями, в том числе посредством заключения с ними соглашений о взаимодействии, а также осуществляет международное сотрудничество по вопросам защиты прав указанных лиц, осуществляет информирование о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах.

Определено, что в России создается информационная система, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти для обеспечения реализации целей деятельности фонда «Защитники Отечества», а также для взаимодействия с государственными, ведомственными и иными информационными системами на основании соглашений.

Предусматривается, что данный фонд вправе осуществлять перечисление средств, полученных в виде добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также средств, полученных из иных внебюджетных источников, благотворительным и иным организациям в целях предоставления такими организациями мер социальной поддержки, помощи и услуг участникам специальной военной операции и членам их семей.

Минтруда Чувашии.