В Чувашии продолжают борьбу с сосульками

К флешмобу «Стоп-лёд» подключились на днях жители дома по ул. Кооперативная, 4 в Чебоксарах. Они рассказали в соцсетях о сосульках и наледи, свисающих с крыши.

Сообщение зафиксировали и обработали специалисты ЦУР Чувашии, и после вмешательства горадминистрации крыши почистили. А сами жильцы дома сняли процесс уборки на видео.

Между тем флешмоб #стоплед в помощь работникам ЖКХ республики продолжается. Пользователи соцсетей уже рассказали о сосульках на крышах домов по ул. Советская, 26 в Новочебоксарске, по ул. Рихарда Зорге, 17, 19 и на Московском проспекте, 7 в Чебоксарах, а также по ул. Железнодорожная, 67 в Канаше.

Всего с начала года в соцсетях зафиксировано несколько десятков сообщений о сосульках и наледи. По каждому указанному пользователями адресу наводят порядок.

чувашинформ.рф