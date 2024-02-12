В Чебоксарах состоялась конференция «Общество, экономика, культура: стратегии развития»

8 февраля в Чебоксарском филиале РАНХиГС состоялась XV Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, экономика, культура: стратегии развития».

Современный этап социально-экономического развития России характеризуется значительным обострением проблемы ее устойчивого развития. Новые экономические отношения определяют ключевые установки развития российской экономики, важнейшие из которых – радикальные изменения в технологическом пространстве, инновационной и экономической экосистемах, общественных и культурных ценностях. Именно они определяют стратегии развития: фундаментальная трансформация практически всех институтов; использование цифровых платформ и контроля важнейших массивов данных и технологий в ключевых отраслях; обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг; повышение производительности труда, совершенствование личностных навыков, квалификационных требований и состава профессий.

Этим проблемам была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, экономика, культура: стратегии развития». Конференция в Чебоксарском филиале РАНХиГС проводится традиционно уже в пятнадцатый раз и привлекает большое внимание, как со стороны научного сообщества Чувашии, так и со стороны других регионов России. В этом году в конференции заявлены доклады представителей вузов, органов государственной и муниципальной власти из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Орла, Барнаула, Иркутска и других городов, регионов Российской Федерации.

Открыла конференцию исполняющий обязанности директора Чебоксарского филиала РАНХиГС Ильина Любовь Николаевна. Она поздравила присутствующих с Днем российской науки. Президентская академия является лидером прогрессивных идей, удачных проектов, больших открытий, высоких результатов и грандиозных прорывов в науке. Ильина Л.Н. пожелала участникам конференции свежего вдохновения, невероятного терпения и высоких результатов в науке.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Котеев Валерий Вячеславович – руководитель Чувашского УФАС России. Он подчеркнул значимость темы конференции. Общество переживает переломный момент и очень важно определить верные стратегии его развития. На площадке академии встречаются практическое и научное сообщество и этот симбиоз дает толчок для развития общества, экономики и культуры. Котеев В.В. пожелал всем плодотворной работы, успехов.

Немцева Татьяна Вячеславовна — руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики, кандидат исторических наук в докладе «ЦУР – инструмент прямой коммуникации между жителями и властью» отметила, что в современном государстве действуют разнообразные виды коммуникации власти и общества. ЦУР Чувашии имеет опыт трех лет. Основное направление деятельности Центра – работа с сообщениями жителей. С 2020 года через две основных площадки: систему «Инцидент Менеджмент» и портал обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» специалистами ЦУР Чувашии обработано свыше 165 тысяч сообщений. Векторы развития организации: повышение качества обратной связи, разработка аналитики для принятия управленческих решений с экономическим эффектом, опровержение фейков на местном уровне и расширение сети фактчекеров, внедрение искусственного интеллекта при предварительной подготовке ответов органов власти в соцсетях

Тарасов Владимир Тимофеевич – доцент кафедры экономики и менеджмента Чебоксарского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук выступил с докладом «Образовательный потенциал занятых в экономике Чувашии и его роль в повышении производительности труда», посвященный комплексному анализу образовательного потенциала занятых в экономике Чувашии и его влиянию на рост производительности труда. Ученым разработан и экспериментально апробирован дополнительный инструментарий планирования и прогнозирования производительности труда в зависимости от образовательного потенциала занятых в экономике региона (на примере Чувашии); сформировано представление об уровне и динамике образовательной структуре занятых в экономике региона за 2006−2022 гг.; на основе эконометрических расчетов по данным 76 регионов страны за 2006−2021 гг. определен средний уровень влияния на рост производительности труда работниками региона в результате их накопленного опыта непосредственно на рабочем месте. На основе эконометрических расчетов по данным 76 регионов страны за 2006–2021 гг. определены параметры модели многофакторной производительности труда, позволяющей прогнозировать (имитировать) варианты влияния образовательного потенциала занятых на ее уровень.

В ходе работы секций конференции были обсуждены различные проблемные аспекты историко-правового, социально-экономического и культурного развития страны и регионов:

В рамках работы секции «Государственное и муниципальное управление: анализ опыта и тенденций» был обсужден широкий круг вопросов, затрагивающих различные аспекты государственного и муниципального управления: взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества при разработке целевых программ; проектное управление; имидж государственной службы, социально-профессиональная модель муниципального служащего и другие. Докладчики внесли следующие предложения: при подготовке и профессиональной переподготовке государственных и муниципальных служащих шире использовать комплексные методы в преподавании специальных дисциплин, совмещающие момент развития компетенций с возможностью оценки их формирования, с учетом личностных особенностей студентов; всесторонне осмыслить и использовать в практике преподавания управленческих и правовых дисциплин современные философские концепции прав и свобод человека и гражданина.

Работа секции «Региональные и отраслевые проблемы модернизации экономики в условиях санкционного давления Запада» состоялась в форме круглого стола и панельных научно-практических дискуссий. Были представлены доклады по экономическим проблемам развития страны и регионов, государственному регулированию социально-экономической привлекательности региона, влиянию цифровизации на экономику и туризм. В процессе дискуссии участники обсудили сильные и слабые стороны социально-экономического развития России, и рассмотрели комплекс мер способных противостоять санкциям и стабилизировать дальнейшее экономическое положение в РФ.

В рамках секции «Финансово-кредитные аспекты устойчивого развития хозяйствующих субъектов в условиях цифровизации» были рассмотрены вопросы, связанные с оценкой и управлением рисками на уровне корпораций, в банковском секторе, на рынке государственных и корпоративных облигаций российских и зарубежных эмитентов. Отдельные доклады были посвящены управлению финансами организаций в условиях цифровизации, в частности рассмотрены вопросы применения средств автоматизации при проведении экономических и финансовых расчетов, проблемы цифровой трансформации предприятий, цифровизации складской логистики. Основные выводы по результатам работы секции: цифровые технологии открывают новые возможности для повышения эффективности бизнеса и оптимизации внутренних процессов, в современных экономических условиях особую важность приобретает снижение инфляционных рисков, особенно на рынке долговых инструментов.

Секция «Инновационные технологии в социально-гуманитарном и экономико-правовом образовании: цифровая реальность и векторы развития» — рассмотрены и обсуждены проблемы цифровой трансформации взаимодействия власти и общества; полноты реализации человеческого потенциала в условиях вызовов времени; взаимосвязи между физической активностью и эстетикой, языковой ситуации по использованию русского языка в Казахстане и Кыргызстане, терминологии нейросетей. Представлен проект «Детский журнал», призванный развивать исследовательскую активность детей в начальной школе. Секцией выработаны практические рекомендации, как достичь поставленных целей в коммуникации.

По итогам конференции традиционно будет опубликован сборник статей (с присвоением ISBN и размещением в РИНЦ).

Оргкомитет конференции благодарит всех участников за проявленный интерес и активное участие в работе конференции! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

чувашинформ.рф