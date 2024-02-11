УК обязали отрегулировать температурный режим в квартирах

Шумерлинская межрайонная прокуратура совместно с инспектором Госжилинспекции Чувашии провела проверку соблюдения температурного режима в жилых помещениях многоквартирного дома № 17 по улице К. Маркса в Шумерле.

Было установлено, что там средний уровень температуры не превышал +17 градусов, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и указывает на некачественное оказание коммунальной услуги.



По выявленным нарушениям в адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Проверки соблюдения требований закона в этом направлении продолжаются.