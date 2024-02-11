Полномочия судебных приставов расширены

С 1 февраля 2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 г. № 467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений

в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Закон наделил ведомство новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

ФССП России будет вести перечень таких организаций, включение в который будет осуществляться автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.



Микрофинансовые организации и банки должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимые для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Эти организации будут обязаны 3 года хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности.



Теперь с гражданами сможет взаимодействовать робот-коллектор. Специальная программа сможет вести диалог с должником без личного участия представителя организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственному взаимодействию с должником и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. По требованию гражданина можно будет переключиться на сотрудника организации.



Еще одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщений должникам через портал госуслуг. Этот способ приравнивается к электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госулуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в личном кабинете на портале. В течение календарного месяца можно направлять через портал не более двух сообщений по одному обязательству.



Дополнительным способом взаимодействия станет направление гражданам письменной корреспонденции, доставляемой по месту жительства или месту пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными курьерскими службами без непосредственного взаимодействия с ним.



УФССП по Чувашии.