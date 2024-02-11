Для поддержки бизнеса в Чувашии создана целая экосистема

С 2019 года в Чувашии среди прочих реализуется и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». В нашем регионе работают 3 целевых проекта: по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства и по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Для этого была создана целая экосистема (термин позаимствован из биологии и означает совокупность собственных или партнёрских сервисов, объединенных вокруг одной компании) оказания поддержки предпринимателям — центр «Мой бизнес». Под крышей центра работают 15 институтов развития предпринимательства. Эту систему возглавляет Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике, знакомое нашим бизнесменам с 2009 года. Эта микрокредитная организация была создана Правительством Чувашии, по-прежнему остается некоммерческой, ее учредителем является республиканский Минэк. В Шумерле с того же времени осуществляет деятельность представительство по адресу: ул. Октябрьская, д. 24.



Газета поинтересовалась у руководителя Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса

в Чувашской Республике и центра «Мой бизнес» Татьяны Макаркиной о том, как и чем сегодня государство поддерживает чувашский малый бизнес.

Корр.: Татьяна Викторовна, давайте вначале расскажем нашим читателям об «ассортименте» услуг центра «Мой бизнес» в целом.

Таких услуг очень много и они разнообразны. Если вкратце, то в центре «Мой бизнес» предпринимателям и самозанятым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» доступны консультации с привлечением профильных экспертов, помощь в рекламе бизнеса, в размещении на электронных торговых площадках, в сертификации товаров, работ или услуг, в разработке бизнес-планов, фирменного стиля или сайта компании. Также центр организует участие предпринимателей в выставочных мероприятиях, маркетинговые исследования.

Остановлюсь на займах, которые в рамках нацпроекта выдает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике. У нас действуют различные программы финансирования. Наиболее комфортные ставки по займам предусмотрены для резидентов моногородов, начинающих предпринимателей, бизнеса, оказывающего поддержку участникам СВО. Все подробности шумерлинские предприниматели могут узнать непосредственно в Шумерле, у финансового аналитика Натальи Евсеевой (в ходе визита или по телефону 79677930070).

Корр.: Насколько финансовая поддержка от АПМБ популярна у чувашского бизнеса?

Очень востребована! По итогам первого полугодия 2023 года агентство вновь вошло в десятку лучших государственных микрофинансовых организаций России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». А в июле финансисты центра «Мой бизнес» наблюдали настоящий бум: за месяц было выдано 66 займов на сумму 186 млн рублей. Всего за 2023 год благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены Чувашии получили микрофинансовую поддержку на сумму 1,4 млрд рублей, что на 20 % больше, чем в 2022 году.



Корр.: Что скажете непосредственно о шумерлинском бизнесе?

С 2019 года государственную поддержку в виде льготного микрофинансирования получили 212 бизнесменов города и 12 предпринимателей Шумерлинского округа на общую сумму 362 млн рублей. В 2023 году мы поддержали 43 проекта на сумму около 70 млн рублей. Наиболее активно заемные средства привлекались в такие бизнес-сферы, как сельское хозяйство, розничная торговля и производство.



Дополню: в рамках нацпроекта субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые могут получить господдержку и в виде поручительства Гарантийного фонда Чувашии. Фонд помогает в случаях, когда заявителям не хватает собственного залогового обеспечения по кредитам, займам, договорам банковской гарантии или лизинга. В Шумерле, например, с 2019 года гарантийную поддержку получили 22 субъекта МСП на сумму 23,2 млн рублей (привлечено финансирование в объеме 61,9 млн рублей). В Шумерлинском округе такой формой поддержки воспользовался всего 1 субъект МСП на сумму 2 млн рублей (привлечено финансирование 4 млн рублей).



Корр.: Татьяна Викторовна, расскажите о наиболее интересных примерах из практики.

Вначале отмечу, что шумерлинские предприниматели используют господдержку не только на развитие уже сложившегося бизнеса, но и на открытие совершенно новых направлений. Вот, к примеру, медицинский центр «Специалист-мед" приобрел цифровой рентгеновский аппарат, а получатель комплексной поддержки в рамках нацпроекта — ООО «Универсал строй» — с помощью заемного финансирования запустил новое производство изделий из бетона, приобретя бетоносмесительную машину с функцией самозагрузки, вибропресс и формы для изготовления изделий.



И в завершении хочу обратиться к опытным, к начинающим предпринимателям и к тем, кто только подумывает начать движение в мир бизнеса: Республиканский центр «Мой бизнес» создан для вас, работает в ваших интересах. В команде с нами вы прокачаете свои личные навыки, сможете повысить эффективность бизнеса, найти партнеров и единомышленников.

Наталья Игнатьева.