МВД рекомендует гражданам проверить свои документы

В последнее время чаще стали регистрироваться изъятия загранпаспортов органами пограничного контроля из-за имеющихся опечаток и ошибок в них. Это обусловлено вступлением в силу

с 11 декабря 2023 года поправок в Федеральный закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и постановления Правительства Российской Федерации № 2090, согласно которым при наличии в загранпаспорте ошибок или опечаток он считается недействительным.

Поэтому заблаговременно проверьте отсутствие орфографических ошибок и неточностей в реквизитах своего внутреннего и заграничного паспортов (при наличии), а именно: имя, фамилию и отчество; дату рождения; пол; место рождения; дату выдачи и дату окончания срока действия (для загранпаспортов); наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения; наличие личной подписи.



Не стоит забывать, что паспорт может быть признан недействительным и в иных случаях, например, по истечении срока действия или при отсутствии места для проставления отметок пограничного органа о пересечении государственной границы и виз иностранных государств, при наличии недостоверных сведений (при изменении установочных данных гражданина), а также если в паспорт внесены сведения, отметки и записи, не предусмотренные законодательством, если имеется повреждение, нарушающее целостность бланка паспорта, или несоответствие требований написания реквизитов, наличие нестандартных символов, неравномерное расстояние между символами и строками, в том числе в машиночитаемой зоне. При выявлении подобных недостатков в документах, удостоверяющих личность, гражданину необходимо в кратчайшие сроки обратиться в любое подразделение по вопросам миграции с заявлением о выдаче (замене) такого паспорта либо подать его через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), через многофункциональный центр.



МВД по Чувашии.