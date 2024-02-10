Если у вас есть госакт на землю

По данным Управления Росреестра по Чувашии, в Шумерле и Шумерлинском округе 4800 человек

владеют земельными участками на основании государственного акта. Более 25 лет назад

участки поставлены на кадастровый учет, но право собственности на них по-прежнему не оформлено в Росреестре. На участках давно отстроены индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки, а документы на землю до сих пор старого образца.



Среди таких собственников есть немало дачников. На территории Шумерли и Шумерлинского округа находится 33 садоводческих товарищества. Вопрос наведения имущественного порядка в дачных объединениях осложняется тем, что там нет председателей, а основная масса участков заброшена.



Кстати, недавно в СНТ «Росток» проведены комплексные кадастровые работы. Это значит, что все земельные участки уже отмежеваны. Владельцам дач не нужно тратиться на проведение работ по установлению границ. Осталось только подтвердить право собственности.



Даже если вы имеете на руках госакт о том, что являетесь владельцем участка, об этом знает лишь узкий круг лиц: вы и местная администрация, причем не всегда. Данные отсутствуют в Росреестре — органе, который ведет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и является единственным официальным источником, где собираются сведения об объекте и его владельце.

Начальник Шумерлинского отдела Управления Росреестра по Чувашии Ольга Краснова поясняет, что госакт, который в народе называют «розовой книжечкой», подтверждает факт владения земельным участком на законных основаниях, но все-таки важно оформить право собственности на участок в Едином государственном реестре недвижимости. Лишь зарегистрировав объекты недвижимости, собственник приобретает возможность в случае необходимости продать, подарить, завещать свое имущество, взять кредит под его залог, получить компенсацию при изъятии участка для государственных или муниципальных нужд, газифицировать владение, избавить наследников от лишнего сбора документов в подтверждении прав на наследование имущества.



Росреестр рекомендует лицам, имеющим на руках госакт на земельный участок, оформить права. Это просто. Необходимо подойти в МФЦ с паспортом и госактом. Госпошлину оплачивать не надо, поскольку ранее учтенные объекты недвижимости (до 2 августа 1999 года) регистрируются бесплатно. Если нет возможности обратиться в МФЦ, можно воспользоваться помощью специалистов территориальных отделов администрации, которые наделены правом от имени собственника подавать документы на регистрацию.



Если участок не нужен, то можно отказаться от него. Процедура тоже несложная. Нужно обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. При себе иметь паспорт и госакт. За отказ госпошлина не берется. Участок перейдет в муниципальную собственность.

Более подробную консультацию можно получить по телефонам: 8 (83536) 2-47-34 (Шумерлинский отдел Управления Росреестра), 8 (83536) 2-40-09 (администрация г. Шумерли), 8 (83536) 2-43-42 (администрация Шумерлинского муниципального округа).



Список садоводческих товариществ

г. Шумерля: «Восход», «Дружба», «Здоровье», «Коммунальник», «Мечта», «Мичурина-2», «Мичурина-3», «Химик-1», «Химик-2».



Шумерлинский округ: «Актив», «Берёзка», «Василёк», «Волга», «Дружба», «Ёлочка», «Женьшень», «Идеал», «Кувшинка», «Медик», «Мыслецкий», «Надежда», «Ольха», «Пшеничный», «Радуга», «Ромашка», «Росток», «Рябинушка», «Солнечный», «Таволга», «Тюльпан», «Флора», «Черемушки», «Юбилейный», «Ягодка».



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.