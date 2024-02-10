Алиментщица задолжала больше миллиона рублей

Шумерлинский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, виновной в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и привлечении к административному наказанию в виде обязательных работ, гражданка воспитанием дочери и сына не занималась, материальную помощь не оказывала, несмотря на уже имевшееся решение суда. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 1,1 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Шумерлинская межрайпрокуратура.