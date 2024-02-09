«Я не знал, что совершаю такое тяжкое преступление! »

Так объяснил свой поступок 41-летний житель Шумерли, расплатившийся за покупки чужой банковской картой.

Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который 30 декабря 2023 года расплачивался за приобретённые продукты питания найденной им банковской картой. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Злоумышленник вину в совершении преступления признал в полном объеме, причинённый ущерб возместил.



За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.