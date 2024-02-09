Шумерлинец осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Шумерлинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым

административному наказанию или имеющим судимость).

В суде установлено, что утром 12 октября 2023 года мужчина, сев пьяным за руль «Фольксвагена», столкнулся с двумя припаркованными у дома по улице Маршала Жукова автомашинами. Он ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. По ходатайству государственного обвинителя суд применил положения ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), обратив в собственность государства автомобиль правонарушителя.