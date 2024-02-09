Чебоксарский учитель Александр Степанов запустил онлайн-курс чувашского языка

В сети интернет опубликованы выпуски авторской передачи педагога столичной школы №40 Александра Степанова, призванные помочь пользователям изучить чувашский язык. Курс стартовал в начале февраля в телеграм-канале «В Чувашии жить», где учитель в легкой форме проводит уроки для подписчиков. Первые ролики нового проекта посвящены фразам приветствия и прощания.

Тем, кто лучше запоминает визуальный ряд, помогут титры на экране, а ребятишки помладше оценят помощника Александра Степанова, героя телеграм-канала «В Чувашии жить» кота Микулая. Кстати, в честь него и названа новая рубрика – «Уроки чувашского с Микулаем».

Напомним, Александр Степанов – лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы, обладатель премии Президента России для педагогов родного языка, участник III Всероссийского форума классных руководителей в Москве. Учитель умеет заинтересовать школьников своим предметом и использует на уроках метод полного погружения в среду носителей языка.

Первый выпуск «Уроков чувашского с Микулаем» можно посмотреть по ссылке https://t.me/vchuvashii/4065. А подписаться на канал «В Чувашии жить» и следить за новыми выпусками курса – по куар-коду ниже:

чувашинформ.рф