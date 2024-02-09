Не доверять и перепроверять

Противодействие телефонному мошенничеству со стороны украинских спецслужб стало темой

внеочередного заседания антитеррористической комиссии, которое провел Глава Чувашии.

По словам Олега Николаева, рост фактов использования так называемых фейковых аккаунтов должностных лиц государственных, муниципальных служб, директоров школ и других известных лиц для того чтобы вводить людей в заблуждение и формировать те или иные настроения, требует максимально широкого информирования людей об алгоритме их поведения и действий в таких ситуациях. «В данном случае эффективны простейшие вещи — не доверять современным средствам коммуникации и перепроверять всю информацию», — обозначил руководитель региона.



На заседании было принято решение подготовить обращение в Госдуму России о внесении изменений в законодательство в части предоставления дополнительных полномочий банкам по блокировке (до выяснения обстоятельств) крупных денежных переводов в недружественные страны с незамедлительным информированием о них правоохранительных органов. А среди сотрудников исполнительных органов, администраций городских и муниципальных округов, подведомственных организаций и предприятий рекомендовано провести разъяснительную работу по предупреждению интернет-мошенничества и по недопущению выполнения поручений мошенников, а также проинформировать сотрудников о порядке действий и обращения в правоохранительные органы в случаях получения угроз, шантажа. Руководителям трудовых коллективов рекомендовано незамедлительно реагировать на факты финансовой зависимости (займы у коллег, в финансовых организациях, кредиты в банках, экстренная продажа имущества) и на отклонения в поведении их подчиненных.



Как было отмечено на заседании, вопрос противодействия идеологии терроризма, экстремизма и национализма особенно остро встал в период проведения специальной военной операции и активизации украинских спецслужб по вовлечению в террористическую деятельность россиян посредством телефонного мошенничества через заманивание в финансовую зависимость, шантаж, угрозы и как следствие — использование таких людей для совершения террористических актов.

Цифры

По данным МВД по Чувашской Республике, в 2023 г. в отношении жителей Чувашии, в том числе работников и обучающихся образовательных учреждений, совершено 4407 преступлений, связанных с хищением финансовых средств различными бесконтактными способами.

Только по отрасли «Образование» зафиксировано порядка 80 случаев использования мошенниками фейковых страниц, в том числе от имени руководства исполнительных органов, органов местного самоуправления, образовательных организаций и сотрудников. Участились случаи, когда телефонные мошенники направляют сообщения с угрозой и требованием выкупа.



По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашии.