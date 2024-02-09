Наука. Творчество. Прогресс

8 февраля научное сообщество отметило профессиональный праздник – День российской науки. Все желающие могут стать еще ближе к научным достижениям страны, посетив павильон № 57 международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Он посвящен Десятилетию науки и технологий. Научные экспонаты, интерактивные инсталляции, лаборатории, мастер-классы, лекции от ведущих популяризаторов науки – это лишь малая часть того, что представлено посетителям.

Организация массового технического детского творчества в СССР относится к началу 1920-х гг. В 1926 г. в стране открылась первая детская техническая станция (Центральная станция юных техников РСФСР). В дальнейшем станции юных техников появились и в регионах.

В годы Великой Отечественной войны юные техники участвовали в ремонте и изготовлении сельскохозяйственных машин и оборудования, радиофикации госпиталей; многие станции юных техников организовали мастерские по выполнению военных заказов.



С конца 1940-х гг. детское техническое творчество было направлено в основном на решение вопросов механизации и электрификации сельского хозяйства. С конца 1950-х и в 1960-е гг. направление творческих поисков молодежи изменилось – в школах и внешкольных учреждениях получила широкое развитие творческая работа учащихся по созданию новых приборов и моделей, различных технических устройств. Появились школьные конструкторские бюро и организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), школьные клубы по различным направлениям технического любительства. Активно издавались научно-технические молодежные журналы: «Техника молодежи», «Юный техник», «Моделист-конструктор».



А первым всесоюзным отчетом научного творчества молодежи стала центральная выставка на ВДНХ. Этот Всесоюзный смотр научно-технического творчества молодежи (НТТМ) проводился с сентября 1966 г. по октябрь 1967 г., в нем приняли участие 2 млн юношей и девушек. Свыше 800 тыс. изобретений и рационализаторских предложений были внедрены в производство, экономический эффект от НТТМ по самым скромным подсчетам составил свыше 1 млрд руб. в год.

С 1967 г. выставки НТТМ на ВДНХ проводились регулярно (традиции обучения ВДНХ продолжает и сегодня). Общество благодаря системе НТТМ получало высококлассных рабочих, инженеров, изобретателей, стабильный экономический эффект, а молодые люди были с головой погружены в творческий процесс изобретательства. В ходе соревнований, проведения конкурсов и смотров участникам выставок НТТМ вручались медали ВДНХ и знаки ЦК ВЛКСМ, присваивались звания и премии.



ВДНХ с момента создания (1939 г.) выполняла роль образовательной площадки и пространства для обмена профессиональным опытом и новыми перспективными технологиями, особенно в 1960-х гг., после того как расширила свою специализацию и стала не только сельскохозяйственной, но также промышленной и научной, а павильоны, организованные по географическому признаку, были перепрофилированы в отраслевые.



Одним из приоритетных направлений развития технического прогресса в стране в 1960-е гг. являлось ускорение развития телевизионного вещания. Как сообщала газета «Советская Чувашия» 4 июня 1967 г., в 6-ти залах павильона «Радиоэлектроника» ВДНХ были представлены советский спутник связи «Молния», карманная радиостанция «Тюльпан» на полупроводниках, радиотаблетки для получения из организма пациента сигналов о температуре, кислотности желудочного сока, кровяном давлении. Среди новинок бытовой радиоаппаратуры были представлены цветные телеприемники «Радуга», «Рубин».



Всесоюзный передовой опыт, представленный на выставках, конечно же, активно внедрялся в производство, расширялся и дорабатывался. Расширялась научная база, проводилась комплексная работа по распространению и внедрению новых научных знаний. Научное творчество и сегодня не стоит на месте. Можно даже сказать, что в России наука больше чем наука. Многое в научной деятельности кажется непонятным простым обывателям, но, безусловно, она полезна и необходима. Если не прямо сейчас, то в будущем.



И. Капитонова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.