Лыжники, на старт!

Все любители самого зимнего вида спорта приглашаются завтра, 10 февраля, на лыжную трассуп. Палан принять участие в традиционном спортивном празднике – Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Откроет праздник массовый старт, в котором могут принять участие все любители лыжного спорта.



Главным забегом станут лыжные эстафеты среди учащихся общеобразовательных учреждений по двум возрастным группам и эстафета среди работников трудовых коллективов городских предприятий, организаций и учреждений.



Согласно Положению о проведении «Лыжни России» в Шумерле дистанция для массового забега составляет 1,2 км. В эстафете для школьников 1-6-х классов принимают участие 2 мальчика и 2 девочки (дистанция для каждого — 0,5 км). В эстафете для старшеклассников и студентов техникума дистанция для 2 юношей составит 1,2 км, для девушек — 0,8 км. В эстафете для предприятий, учреждений и организаций примут участие команды в составе 1 женщины и 2 мужчин. Дистанция — 1,2 км и 0,8 км соответственно.



На лыжню приглашаются все желающие! Торжественное открытие — в 10.45.