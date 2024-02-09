Красивые, но опасные!

Про обилие снежного покрова и невозможность ходить и ездить по улицам города этой зимой не писал только ленивый. Социальные сети пестрят негодованием горожан о трудностях преодоления,

как пешком, так и на автомобиле, некоторых неочищенных от снега участков проезжей части, тротуаров, придомовых территорий. Коммунальные службы и управляющие компании, к сожалению, не везде успевают вовремя. Самые сознательные и нетерпеливые горожане берут в руки широкие лопаты и расчищают сугробы самостоятельно. А снег всё идёт и идёт…

Вместе с нестабильной зимней погодой в город ожидаемо пришли и сосульки, по-хозяйски расположившись на скатных крышах, балконах, козырьках… Любоваться издалека этими ледяными «сталактитами» можно бесконечно. Но у всей этой красоты есть и обратная сторона — срывающиеся с крыш тяжелые льдины имеют особенность травмировать прохожих, повреждать припаркованные автомобили. Мы на днях проехались по центральным улицам города и зафиксировали наиболее опасно свисающие с крыш и балконов экземпляры.



Первой в фокус нашего внимания попала крыша трехэтажного дома № 20 по ул. Щербакова, по всему краю северной стороны заросшая сосульками. А аккурат над магазином «Люкс», парикмахерской «Катюша», салоном «Мастер» и другими объектами сферы обслуживания нависают такие глыбы, что вот-вот грозят рухнуть на головы людей. Не менее удручающая ситуация на Щербакова на крышах домов №№ 18, 52.



Поворачиваем на Октябрьскую. Здесь в «передовиках» по сосулькам дома №№ 7, 10, 13, 14, 16. На первых этажах каждого из них – торговые точки. Покупатели входят и выходят с завидной регулярностью, не подозревая о подстерегающей их опасности.



Не лучше ситуация и по улице Ленина. Особенно впечатлил громадный «сталактит», «украшающий» крышу над магазином «Слово». Вот уж точно — так красиво, аж страшно!

По законам физики, если сосульки не сбивать, они рано или поздно непременно упадут. Хорошо, если в это время внизу никого не окажется…



Так кто же несёт ответственность за неудачно упавшую сосульку? С кого спрос за очистку крыш и балконов от сосулек и снежного покрова? Разбираемся вместе.



Согласно законодательству за падение снега или сосулек с крыши ответственность целиком и полностью ложится на владельца здания в случае, если оно нежилое или это частный дом. Собственника можно найти через Единый госреестр недвижимости, управляющую компанию — через сайт ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).



Если речь идет о многоквартирном доме – ответственность целиком и полностью на управляющей компании. (В ТСЖ, кооперативе и других саморегулируемых организациях жильцов отвечает директор или другой выбранный руководитель.) Так что если снег или ледяная глыба упала из-за того, что крыша дома была плохо очищена, — это к управляющей компании. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, значит, именно управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. За эту услугу — содержание дома — с собственников взимается установленная плата.

А вот балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся и ответственность за их содержание и чистоту лежит на собственниках этих самых квартир (ст. 290 Гражданского кодекса РФ). Жильцы обязаны следить за состоянием своих балконов, но чистить их всё-таки должны управляющие компании (п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ). Так что если на внешней части вашего балкона необходимо убрать снег или сосульки, об этом нужно уведомить управляющую компанию. Направить обращение нужно в письменном виде, обязательно проконтролировать факт регистрации заявления и получить подпись на своём экземпляре. Если услуга по очистке фасада уже включена в договор между собственником и УК, то платить не придётся. В остальных случаях — либо стоимость очистки будет включена в квитанцию, либо УК сделает всё бесплатно.



Если управляющая компания не отреагировала на ваше заявление, смело пишите жалобу в контролирующие органы. Следить за «своими» сосульками и вовремя оповещать о них управляющую компанию необходимо! Это избавит собственника от больших проблем и разбирательств (не исключено, что и в зале суда).

P.S. Мы намеренно не указываем управляющие компании, в ведении которых находятся вышеуказанные многоквартирные дома. Просто призываем их руководителей в самое ближайшее время осознать всю серьезность ситуации и принять меры. Пока гром не грянул.

ПОМНИТЕ! Проходя мимо домов, смотрите наверх! Если видите нависающие глыбы льда, обойдите это место! Не стойте под нависающими козырьками крыш, подъездов, балконов! Услышали шум сверху – как можно быстрее прижмитесь к стене. При наличии предупреждающего о сходе снега ограждения не пытайтесь проходить через него, обойдите опасное место другим путем!

Ольга Дмитриева.