Жители Чувашии выбирают здоровье и спорт

Наряду с другими темами, в Послании Госсовету республики Глава Чувашии традиционно остановился и на развитии спорта. Было отмечено, что по итогам прошлого года 272 спортсмена из Чувашии вошли в составы сборных команд России по 38 видам спорта.

«Это новый рекорд в современной спортивной истории республики. На международных и всероссийских соревнованиях наши спортсмены завоевали 1815 медалей, что больше, чем в 2022 году, более чем на треть. Доля жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигла 57 %, увеличившись на 5 процентных пунктов в сравнении с 2022 годом. Напомню, президентом поставлена задача достичь показателя 70 % ведущих активный образ жизни к 2030 году», — отметил Олег Николаев.



Хорошие результаты Чувашия показывает и по внедрению комплекса ГТО. Как стало известно, по итогам IV квартала 2023 года республика стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа, а в общем рейтинге по всей России заняла 8-ю строчку, поднявшись с 11-го места.



Напомним, что комплекс ГТО является важной частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По данным Минспорта Чувашии, интерес к движению ГТО в республике растет постоянно. Этому способствуют активная пропаганда здорового образа жизни, создание центров тестирования, специализированных площадок и др.

Татьяна Александрова.