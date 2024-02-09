В фокусе внимания — Послание Главы

В начале февраля Глава республики выступил с ежегодным Посланием Госсовету. Среди озвученных тем — итоги завершившегося Года педагога и наставника, вопросы экологии, развития культуры, сельского хозяйства.

В ходе оглашения Послания ЦУР Чувашии провел онлайн фокус-группу среди жителей Чувашии по обсуждению его основных тезисов. Во время обсуждения социологи Центра выяснили, что в целом жители положительно восприняли Послание Главы. Участникам понравилось, что Олег Николаев рассказал о всех сферах развития республики, уделил внимание достижениям в различных отраслях.

Позитивные эмоции вызвали тезисы о поддержке малоимущих и многодетных семей, развитии спортивной инфраструктуры и успехах спортсменов Чувашии, решении экологических проблем.

Вместе с тем участники отметили, что в Послании не обозначены или не полностью раскрыты проблемы республики и меры по их решению. В частности, запрос на дополнительную информацию касался мер по повышению заработной платы, решения проблемы роста цен на товары и услуги, в том числе на услуги ЖКХ, поддержки пенсионеров.

Отметим, по данным опроса, проведенного ЦУР Чувашии в сети методом River Sampling среди 600 жителей республики старше 18 лет в январе 2024 года, эти вопросы входят в ТОП-5 актуальных проблем региона: рост цен на товары и услуги – 56%, низкий уровень зарплат – 51%, высокие цены на услуги ЖКХ – 41%, низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 35%, ситуация в сфере здравоохранения – 31%.

чувашинформ.рф