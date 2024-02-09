2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. По инициативе

Чувашского отделения Всемирного русского народного собора в октябре 2023 года при

Общественной палате Чувашской Республики была создана комиссия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Члены комиссии проводят встречи в муниципалитетах республики, в ходе которых обсуждаются важные для общества вопросы по сохранению семейных ценностей, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, по пропаганде здорового образа жизни.

Одна из таких встреч состоялась во вторник в школе № 1. На встречу с шумерлинцами приехали председатель комиссии, зам. председателя Общественной палаты Чувашской Республики, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина и член Общественной палаты, президиума Союза отцов России Олег Волков.

В мероприятии также принимали участие заместители глав города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа Елена Сахарова и Ренат Чебутаев, возглавляющие отделы образования, депутаты, представители общественных организаций, педагоги и психологи школ города и округа, старшеклассники.



На открытии мероприятия собравшиеся с удовольствием познакомились поближе с многодетной семьей Зайцевых. Газета уже рассказывала, что в 2022 году супруги были удостоены медали ордена «Родительская слава», а в 2023-м — стали семьей года в республике и будут представлять Чувашию на всероссийском конкурсе. Супруги Зайцевы — пример ответственного родительства, любви и уважения друг к другу. Это чувствовалось и в их общении, и в художественном номере, с которым глава семейства выступил перед собравшимися.



Работа комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей была организована по трем секциям: «Крепкая семья — сильное государство», «О роли отца в воспитании детей в семье и школе», «О роли общественных организаций в формировании здоровых семейных отношений». Выступления спикеров, Ирины Булыгиной и Олега Волкова, заставили задуматься не только старшеклассников, но и людей, давно сформировавшихся как личности, — педагогов, представителей женсовета и Совета отцов города и муниципального округа, родительских советов образовательных учреждений и других. Каждый участник вышел с мероприятия с желанием ещё больше укрепить свою семью, поработать над ошибками и намерением помочь окружающим. Ведь в ходе встречи неоднократно звучал девиз Союза отцов: «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка», и многие поспешили взять его себе на вооружение.

Татьяна Александрова.