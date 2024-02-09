Без вреда экологии и без ущерба для бюджета, или Снова мысли о Суре

В Чувашии официально открыли Год экологической культуры и бережного природопользования. В течение года будет проводиться множество просветительских мероприятий для людей всех возрастов, субботники и многое другое. Должна начаться работа над созданием экологического атласа Чувашии. А еще в 2024 году заканчивается реализация основных региональных проектов национального проекта «Экология» — запланировано завершение строительных и ремонтных работ на нескольких очистных объектах, гидротехнических сооружениях, а также работы по берегоукреплению и расчистке русла на реке Суре.



Последняя характеризуется заметно извилистыми участками в Чувашии. И от этого фактора страдают присурские муниципалитеты. Один из них – наша Шумерля. Проблема обмеления и изменения русла Суры стала актуальной с конца 1990-х годов. К тому времени шумерлинский участок реки перестал эксплуатироваться как судоходный водный путь, отпала необходимость в его обслуживании (производстве дноуглубительных, руслоберегоочистительных работ и работ по содержанию средств навигационного оборудования). Сейчас же город всё больше ощущает на себе негативное влияние процессов, природных и антропогенных, запущенных более трех десятилетий назад.

Все риски этой опасности хорошо представляют себе специалисты с многолетним стажем работы в водном хозяйстве Шумерли. С одним из них, Николаем Горячевым, наши постоянные читатели знакомы – он не раз выступал со страниц газеты по теме. В преддверии весеннего половодья Николай Андреевич вновь стал гостем редакции.



Сам наш собеседник родом не из Шумерли, а с другого берега, из Медяны, и с Сурой связан в любом случае. В 1960 годы, будучи 17-18-летним парнишкой, разгружал баржи, одновременно наблюдая за рекой и работой на ней. «Как-то баржа не смогла пристать к берегу, нужен был удобный подход, — вспоминает случай Николай Андреевич. — И тут мужики спокойно так говорят: «Запросто, завтра будет». Установили они тогда в Суре несколько плетней, а дальше течение всё сделало: где надо было, русло углубилось. Замечу, что плетни из росшего на берегах ивняка довольно широко использовались тогда для укрепления берегов от оползней. Была и специальная бригада, которая таким же образом регулировала отмели, опасные для судоходства».



Позже он узнал, что на этой народной мудрости был основан метод советского ученого Потапова (1930-е) по сооружению на реках неподвижных струенаправляющих щитов, так называемый метод искусственной поперечной циркуляции. Вот этот самый метод, научно доказанный на реках с большим количеством наносов и широко применявшийся в гидротехнике, Николай Горячев и взял за основу, чтобы попытаться предотвратить запесковывание на участке сурского водозабора и разрушение береговых укреплений и водоприемных устройств от воздействия земснаряда.



«Я подсчитал, что за прошедшие лет 20 только в Шумерле на дноуглубительные работы земснарядом было израсходовано более 50 млн бюджетных рублей. Однако эффективность этих трат под большим вопросом — после каждого паводка русло заиливается вновь и через пару-тройку лет вновь требуется кардинальная очистка, — высказывает мнение гость редакции. — Помимо этого, углубление русла земснарядом только в зоне водозабора приводит к вымыванию песка из-под железобетонных конструкций береговых укреплений и грозит их сползанием на дно реки. Плиты уже накренились в сторону русла и проседают».



Водозаборные сооружения были введены в эксплуатацию в далеком 1968 году комбинатом автофургонов на смену старой водокачке, не справлявшейся с потребностями бурно развивавшихся промышленности, инфраструктуры и жилого сектора города. Как вспоминает Николай Горячев, при строительстве водозабора проектанты учли, чтобы воды речки Паланки и ливневые стоки из части города отводились ниже водозабора (до 1968 года выводились выше водоприемных сооружений). Для этого был прорыт обводной канал, и Паланка стала впадать в Суру ниже по течению. В то время всё жестко контролировалось и своевременно очищалось от заиления. При строительстве водоприемные устройства были в виде металлического короба, заполненного камнями, однако в первый же паводок их заилило и комбинату пришлось запитать систему водоснабжения по временной схеме.



«Временное стало постоянным… А сейчас, — продолжает Николай Андреевич, — вообще трудно сказать, впадает ли Паланка в Суру. Русло речки заилено, воды растекаются по лесному массиву, заболачивая его. Не получая подпитки, Сура мелеет, большие объемы песка скапливаются в правой протоке, на которой и стоит водозабор».



И это приводит к критическим для Шумерли ситуациям. Например, в 2008 году, через год после выкупа водозабора городом у комбината автофургонов, правый рукав Суры обмелел настолько, что глубина реки в месте забора воды едва доходила до 80 см. А Горячев помнит еще меньшую глубину протоки – чуть больше 25 см при необходимой глубине 2 метра в летнее время. Начиная с 2015 года он настойчиво пытался убедить руководство города, а впоследствии и республики, в том, чтобы рассмотрели его предложение и приняли решение воспользоваться методом Потапова. В августе 2018 года, когда ситуация повторилась в очередной раз, его пригласили на заседание межведомственной комиссии по ГО и ЧС и, о чудо, услышали. Но с оговоркой, что денег в казне нет, поэтому только в виде эксперимента и за свой счет (с обещанием оплатить потом).



«В сентябре, в сжатые сроки, практически аврально, я установил деревянные струенаправляющие щиты по методу Потапова, — рассказывает о том времени собеседник. – Результат не заставил себя ждать: за 10-15 дней естественным образом участок русла углубился до 2-2,5 м, что обеспечило бесперебойную подачу воды в город. Все замеры изменения глубин актировались специалистами водоканала и администрации города, на место установки щитов приезжали сотрудники Минприроды и Минстроя Чувашии. После достижения необходимой глубины струенаправляющие сооружения были мною демонтированы».



Город тогда не остался без воды, а вот самому инициатору и исполнителю за выполненные опытно-экспериментальные работы по регулированию русла правой протоки Суры протяженностью 250 метров никто не заплатил. Для того чтобы получить причитавшуюся оплату, ему пришлось пройти не одну инстанцию, в том числе суды. (Кстати, на судебных заседаниях, как следует из текстов решений судов, представители администрации города признавали, что выполненные работы дали нужный результат, претензий по срокам и качеству исполнения не было). В итоге только в 2022 году Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменения первоначальное решение Шумерлинского райсуда и апелляционное определение судебной коллегии Верховного суда Чувашии о взыскании с администрации города задолженности по договору подряда.



«Это такая смешная сумма по сравнению со стоимостью работ с использованием земснаряда, который вновь был применен в 2019 году. Тогда из бюджета республики на расчистку 350-метрового участка было потрачено около 9 миллионов рублей! – удивляется Николай Андреевич. – При этом на береговую часть было намыто и завезено самосвалами около 50 тысяч кубометров песка весом примерно 80 тысяч тонн – колоссальная нагрузка на поверхность! Для складирования песка предварительно расчистили от лесных насаждений участок в полгектара, а для заезда самосвалов был срыт правый берег Суры ниже водозаборных сооружений. Вероятно, последствия такого воздействия на природу еще нам аукнутся».



Кстати, в том же 2019 году, как сообщал официальный портал cap.ru, Минприроды Чувашии направляло в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о финансировании и реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», в числе которых — расчистка в 2024 году 800-метрового участка в районе шумерлинского водозабора на сумму 42 млн рублей. Однако сейчас обнародованы уже другие данные: 800 метров расчищают в районе Ядрина, а в районе водозабора Шумерли работы запланированы только на 2026—2027 годы.



«За прошедшие с последней расчистки годы ситуация на Суре не выправилась, основное русло сместилось влево от протоки, песчаный остров в районе водозабора еще больше разросся, объем поступающей в правую протоку воды сокращается. Значит, работы по локальному углублению конца протоки не приводят к улучшению, — констатирует Николай Горячев и предлагает установить струенаправляющие сооружения в начале протоки. – Реализация моего предложения обойдется бюджету в 10 раз дешевле, расчистить удастся вдвое больше и без вреда самой реке и прибрежной экосистеме. Экономия средств будет огромная. В то время, как наша страна ведет специальную военную операцию, странно разбазаривать государственные деньги на дорогостоящие проекты, как, например, по переносу водозаборных сооружений на другой берег или по срытию острова».

Шумерлинский активист уже не раз вносил свое предложение в городскую администрацию и в Собрание депутатов, выходил на министерства, Правительство Чувашии, депутатов Госсовета. Недавно обратился в центральный штаб Народного фронта.



«В одном из последних ответов Минприроды Чувашии, в апреле 2023 года, мне сообщили, что очищать дно перед береговыми насосными станциями, вокруг выносных затопленных водоприемников от илистых отложений и донных наносов обязан персонал хозяйствующего субъекта. В нашем случае это МУП «Чистая вода». А значит, это предприятие может рассмотреть вопрос применения метода Потапова совместно с Минстроем и горадминистрацией. Однако в мае того же года я получил ответ от руководства города, в котором говорится: «…полагаем возможным считать нецелесообразным применение указанного метода взамен дноуглубительных работ.

Эффективность проведенных Вами работ в 2019 году не находит своего подтверждения, т.к. именно тогда в районе водозабора на реке Сура были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время, по заверениям МУП «Чистая вода», риски перебоев в водоснабжении города Шумерли отсутствуют». Специалисты администрации даже не вникли в то обстоятельство, что я метод Потапова апробировал на Суре в 2018-м, за год до расчистки русла земснарядом», — с сожалением говорит Николай Горячев. И напоминает, что в прошлом веке русло расчищалось ежегодно в целях профилактики, а не как сейчас – когда встанет угроза ЧС, тогда и будет думать, что делать.

«Размывать наносы песка и ила необходимо заблаговременно, и я доказал, что сделать это можно, причем быстро, без бюрократической волокиты и больших финансовых затрат. Надеюсь, меня всё-таки услышат и в 2026 году земснаряд Шумерле не понадобится», — подытоживает он.

Наталья Игнатьева.

Фото из архива cap.ru