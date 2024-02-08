В Чувашии прошли первые лекции Школы ухода за тяжелобольными бойцами

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Чебоксарах стартовала работа Школы ухода для родственников участников спецоперации. Первыми слушателями стали социальные координаторы, которые обучились обращению с лежачими больными.

Сотрудники Службы Милосердия чувашского отделения «Красного креста» показали сотрудникам фонда, как нужно правильно ухаживать за лежачими – поворачивать и двигать, заботиться о гигиене, кормить, пользоваться санитарным стулом и другими приспособлениями.

«В нашей работе есть несколько направлений, от оформления документов и получения льгот и выплат до интеграции в мирную жизнь, – рассказывает руководитель чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Зайцева. – Теперь появилась и специальная школа: вслед за социальными координаторами правилам ухода за тяжелыми больными станут учиться родственники наших бойцов. Надеемся, что этот проект будет очень полезен».

Уроки Школы ухода планируется проводить раз в месяц. Чтобы стать слушателем этой школы, нужно обратиться к своим социальным координаторам или напрямую в чувашский филиал фонда по телефону 8(8352) 70-94-26 или электронной почте rf21@gosfondveteranov.gov.ru. Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению Президента страны для помощи участникам СВО и их родным.

чувашинформ.рф