Жители Чувашии рассказали о своем отношении к дистанционному электронному голосованию

Применение дистанционного электронного голосования, ДЭГ, повысит удобство волеизъявления для избирателей на выборах Президента России. Такое мнение выразили более половины участников опроса, проведенного в январе среди пользователей соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» в нашей республике. При этом саму возможность проголосовать с помощью ДЭГ положительно оценили 58 % опрошенных. Исследование методом River Sampling провели социологи ЦУР Чувашии, респондентами стали шестьсот человек.

Пользователи соцсетей назвали также преимущества ДЭГ. 36% опрошенных сказали, что такая форма голосования удобна для работающих и занятых людей; 29% отметили, что она незаменима для маломобильных граждан, инвалидов, пожилых; еще 28% подчеркнули: дистанционное голосование удобно отсутствием необходимости куда-либо ходить.

Отметим также, что 85% участников опроса знают, когда состоятся выборы Президента РФ, и 79% респондентов планируют принять в них участие.

Напомним: выборы Президента России в этом году пройдут с 15 по 17 марта, до 11 марта на портале Госуслуг можно подать заявление на участие в ДЭГ. Само голосование пройдет на федеральной платформе vybory.gov.ru

чувашинформ.рф