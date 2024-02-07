Дмитрий Чернышенко: доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла 100% на конец 2023 года

Об этом заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил в ходе «Дня цифровой экономики на Международной выставке-форуме «Россия».

В своем докладе на пленарной дискуссии «Главные достижения цифровой экономики России» форума национальных достижений он рассказал о результатах цифрового развития России по ключевым направлениям Национального проекта «Цифровая экономика».

«Президент России Владимир Путин определил цифровую

трансформацию одной из 5 национальных целей развития страны до 2030 года. Один из ключевых показателей – уровень цифровой зрелости – по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план — 85%). Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются Порталом госуслуг. За прошлый год на нем было оказано свыше 340 млн услуг, а ежедневная аудитория Портала в 2023 году превысила 11 млн человек», – поделился Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что еще одним показателем национальной цели по цифровой трансформации является устранение цифрового неравенства. Сегодня в России около 130 млн интернет-пользователей – почти 90% жителей.

Помимо этого, отрасли оказываются беспрецедентные меры поддержки. Как результат – увеличены темпы разработки отечественных решений, планомерно растет численность IT-кадров. Дмитрий Чернышенко отметил, что подготовка специалистов в этой области – одна из приоритетных задач.

Зампред Правительства рассказал об эффектах от реализации нового

нацпроекта «Экономика данных», разработку которого поручил

президент.

«Уже к лету этого года завершится формирование паспортов

федеральных проектов. Основой экономики данных станут решения в

области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких

нам понятиях и ценностях. Важно не замыкаться только внутри

российского рынка, а экспортировать свои ноу-хау в дружественные

страны. Все мы – и государство, и бизнес, и граждане – должны

органично встроиться в новые цифровые реалии, преобразовать нашу

экономику. От этого зависит конкурентоспособность России в долгосрочной перспективе», – прокомментировал Дмитрий

Чернышенко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Максут Шадаев отметил масштабы нацпрограммы «Цифровая

экономика». В ней на данный момент участвуют более 50 федеральных ведомств.

Программа имеет рекордные показатели, отмеченные в шести блоках — инфраструктура, Госуслуги, цифровые сервисы, Гособлако, IT и кибербезопасность.