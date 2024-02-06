4 полезных электронных сервиса Росреестра

На портале Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ есть электронные сервисы, которые упрощают процедуры по получению госуслуг ведомства.



«Жизненные ситуации» rosreestr.gov.ru/eservices/services/life_situation/

Хороший помощник для тех, кто впервые сталкивается с операциями по недвижимости. Это виртуальная юридическая консультация для подачи документов при оформлении недвижимости. Услуги сервиса – бесплатные.



«Личный кабинет правообладателя» https://esia.gosuslugi.ru/login/

Здесь отражено всё имущество, которое принадлежит собственнику, и сведения о нем – данные об ограничениях или обременениях, кадастровой стоимости, характеристики объекта и другое. Зарегистрироваться в личном кабинете можно через аккаунт на портале «Госуслуги».

Кроме того, с помощью этого сервиса можно подать документы на регистрацию прав и кадастровый учет, отследить статус исполнения госуслуги, подать запрос на предоставление сведений из ЕГРН и другое.



«Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru/

В режиме реального времени можно получить общую информацию о территории и расположенных на ней объектах, сведения о кадастровой стоимости, площади, назначения объекта недвижимости. Это бесплатный сервис.



«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online

Сервис позволяет получить бесплатно общую информацию об объекте недвижимого имущества, его площади, точном адресе, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта. Недвижимость можно найти по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения.

Список всех электронных сервисов Росреестра – на сайте в разделе «Электронные услуги и сервисы» https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/

Управление Росреестра по Чувашской Республике.