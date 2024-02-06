4 полезных электронных сервиса Росреестра

На портале Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ есть электронные сервисы, которые упрощают процедуры по получению госуслуг ведомства.
«Жизненные ситуации» rosreestr.gov.ru/eservices/services/life_situation/
Хороший помощник для тех, кто впервые сталкивается с операциями по недвижимости. Это виртуальная юридическая консультация для подачи документов при оформлении недвижимости. Услуги сервиса – бесплатные.
«Личный кабинет правообладателя» https://esia.gosuslugi.ru/login/
Здесь отражено всё имущество, которое принадлежит собственнику, и сведения о нем – данные об ограничениях или обременениях, кадастровой стоимости, характеристики объекта и другое. Зарегистрироваться в личном кабинете можно через аккаунт на портале «Госуслуги».
Кроме того, с помощью этого сервиса можно подать документы на регистрацию прав и кадастровый учет, отследить статус исполнения госуслуги, подать запрос на предоставление сведений из ЕГРН и другое.
«Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru/
В режиме реального времени можно получить общую информацию о территории и расположенных на ней объектах, сведения о кадастровой стоимости, площади, назначения объекта недвижимости. Это бесплатный сервис.
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online
Сервис позволяет получить бесплатно общую информацию об объекте недвижимого имущества, его площади, точном адресе, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта. Недвижимость можно найти по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения.
Список всех электронных сервисов Росреестра – на сайте в разделе «Электронные услуги и сервисы» https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/
Управление Росреестра по Чувашской Республике.