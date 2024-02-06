В Чувашии благоустроят пляжи и могут создать автотуристический кластер

Средства на эти цели, а также на проведение событийных мероприятий в 2024 году Правительство республики планирует направить из единой субсидии в объеме более 52 млн рублей на развитие инфраструктуры туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме «Россия».

Глава Чувашии отметил, что республикой направлено 8 заявок на благоустройство пляжей на р. Волга и прочих водоемах и 6 заявок на проведение событийных мероприятий, которые будут организованы в 2024 году. Среди них — I республиканский фестиваль банного искусства ВЕРИ-МУНЧА, Всероссийский фестиваль авто- и мото- ретро техники «Машины времени», «ЯСНА МУЗЫКА РОССИИ» — этнофестиваль народов страны.

Олег Николаев напомнил, что в рамках нацпроекта в 2023–2024 годах из средств федерального бюджета субсидия была предоставлена на создание 7 модульных некапитальных средств размещения. Благодаря этому к концу 2024 года будет построено 235 номеров в 165 некапитальных модульных домах. Их размещение не сконцентрировано в административном центре республики, они распределены по всей ее территории. Несколько объектов находятся в непосредственной близости от автодороги М-12, что будет способствовать развитию автотуризма в Чувашии.

По его словам, для развития автотуризма как более доступного вида отдыха в Чувашии есть все необходимое. Через республику проходят сразу четыре федеральные трассы — М-7 «Волга» по направлениям «Москва — Уфа», А-151 «Цивильск — Ульяновск», М-12 «Восток» по направлениям «Европа — Западный Китай», Р-176 «Вятка» по направлениям «Чебоксары — Сыктывкар». Имеется 102 объекта придорожного сервиса, из них 44 заправочные станции.

В этой связи он обозначил необходимость создания автотуристического кластера на участке между Чебоксарами и Комсомольским округом как одного из стратегических приоритетов в развитии туризма в республике. При этом целесообразно использовать подход, при котором турист приезжает в макротерритории, когда за одну поездку он может посетить 4-5 регионов.

Характеризуя в целом развитие отрасли туризма в республике, Глава Чувашии заявил, что благодаря комплексным действиям Правительства региона в этой сфере за последние два года (2022–2023 годы) туристический поток в Чувашию вырос более чем в 2,5 раза — с 313 244 чел. в 2021 году до прогнозных 810 000 чел. в 2023 году.

Кроме того, сообщил Чувашия два года подряд участвует в мероприятиях по повышению доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста. В 2023 году в путешествие по Чувашии отправились 5 тыс. учащихся 5-9 классов. Дополнительно в Год счастливого детства организованы бесплатные однодневные туры для 2 тыс. учащихся 3-4 классов и 1 тыс. учащихся 10-11 классов. Более 100 тыс. детей были охвачены культурно-образовательным проектом «Книга моих путешествий».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.