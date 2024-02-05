С жителями Чувашии обсудили вопросы профилактики онкологических заболеваний и поговорили о важности донорства костного мозга

Во Всемирный день борьбы против рака, 4 февраля, в Штабе общественной поддержки Чувашской Республики состоялось мероприятие, направленное на повышение осведомленности жителей региона о значимости донорства стволовых клеток и его влиянии на жизнь пациентов. Представители Республиканского онкологического диспансера и станции переливания крови говорили о важности донорства, о процедуре взятия материала и опровергли распространенные мифы на эту тему.

В ходе мероприятия главный внештатный онколог Минздрава Чувашии Сергей Алексеев рассказал о ситуации с онкозаболеваниями в регионе. О том, как образ жизни и несвоевременное обращение к врачу могут стать причиной таких заболеваний, как рак крови и других.

«Необходимо быть внимательным к своему организму. Он, как правило, подает нам сигналы, но зачастую многие из нас не придают им значения и обращаются к врачу, когда проявляются явные признаки, свидетельствующие о запущенности болезни. Все онкозаболевания имеют общие признаки, по которым можно их заподозрить. Отмечу, что часто на ранних стадиях болезнь никак себя не проявляет, поэтому важно вовремя проходить диспансеризацию и регулярные профилактические осмотры», — говорит Сергей Алексеев.

Отметим, что егодня более 30 000 жителей Чувашии находятся на учете у онкологов. Выявляемость болезни на ранних стадиях в республике растет. Только в 2023 году в 62,3% случаев злокачественные новообразования были выявлены на I-II стадиях. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в республике продолжается совершенствование онкологической службы, внедряются новые методы диагностики, лечения и реабилитации. С начала реализации нацпроекта в Республиканский онкодиспансер поступило 79 единиц современного высококлассного оборудования. Организованы и функционируют 4 Центра амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют получать необходимую медицинскую помощь ближе к дому.

Врач-трансфузиолог Республиканской станции переливания крови Татьяна Семёнова обозначила проблему недостатка доноров костного мозга в федеральном регистре. Рассказала, о том, как важно, чтобы больше людей стали донорами и куда обратиться, если есть желание помочь больным.

«Донором может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет. Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга РФ необходимо оформить соглашение и сдать кровь из вены в пробирку (3 мл) на определение генотипа. Ждём всех потенциально готовых для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга и сдачи биологического образца для генетического анализа, на двух площадках», — отметила Татьяна Семёнова.

Напомним адреса этих площадок:

Республиканская станция переливания крови Минздрава Чувашии (г. Чебоксары, ул. Пирогова,9, с 8.00-12.00, кроме субботы и воскресения); контактный телефон (8352)45-34-03;

Плазмоцентр ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России (г. Чебоксары, проспект Ленина, д.12; с 8.00 до 14.00 кроме воскресения), контактный телефон (8352)700704.

В рамках мероприятия студенты Чебоксарского медицинского колледжа также провели мастер-класс по изготовлению открыток. Участники круглого стола могли не только своими руками сделать открытку, но и написать на ней пожелания, которые в последующем будут переданы пациентам онкодиспансера.

Первоисточник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики