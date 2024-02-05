Россия входит в число лидеров по внедрению базовых государственных электронных систем

Продолжается системная работа по цифровизации госуправления, Правительство страны развивает облачную государственную экосистему. Она, как и международные аналоги, предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем.

Среди особенностей создания сервисов ведомств – применение типовых решений, что позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора. Конечный итог работы – цифровизация госуправления и повышение прозрачности администрирования и регулирования.

Одновременно расширяется функционал портала «Госуслуги». Сейчас его используют более 100 млн человек, за год оказывается около 300 млн услуг.

чувашинформ.рф