Россияне все чаще выбирают товары российского производства

В условиях санкций российские граждане стали чаще обращать внимание на отечественных производителей. Такие данные приводит компания АНО «Диалог», которая провела в соцсетях аналитическое исследование и цикл соцопросов о товарах народного потребления для Минпромторга России.

Аналитики «Диалога» оценили восприятие нашими соотечественниками четырех категорий товаров: как оказалось, люди оценивают положительно российскую косметику (73%) и бытовую технику (41 %), больше половины опрошенных дают высокую оценку отечественной одежде и мебели.

Среди основных аргументов при выборе российских товаров, которые приводят в своих комментариях пользователи соцмедиа – приемлемая цена, желание поддержать набирающую обороты отечественную промышленность, а также качество продукции (его отмечают 34% участников исследования).

Результаты исследования комментирует начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова:

«Мы фиксируем, что сегодня большинство россиян (63%) считают уход иностранных брендов позитивным явлением для российской экономики, а почти половина (48%) позитивно относятся к российским предпринимателям. К категориям брендов, где у нас есть наибольший потенциал для роста, опрошенные чаще всего относят технику и электронику (21%), при этом лишь 16% выступают за возвращение иностранных брендов, что лишний раз подчеркивает: большинство граждан в первую очередь желают развития и появления новых российских товаров, нежели возвращения зарубежных».

Добавим, что аналитики «Диалога» также обнаружили у россиян ряд стереотипов: о низком качестве отечественной продукции, о невозможности произвести свою продукцию в России и другие. Впрочем, стереотип о невысоком качестве российской продукции постепенно ослабевает, а невозможность произвести свою продукцию тоже на деле оказывается заблуждением – пользователи часто не воспринимают бренды как отечественные из-за иностранных наименований.

чувашинформ.рф