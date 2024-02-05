За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек

4 февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми.

Гости получили подарок от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьёй пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

По словам заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, Ершовых ждёт очень насыщенная программа — они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек, посетят показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют местные блюда, увидят красоты Арктики.

«Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой тёплый приём — это очень приятно, что мы поедем в новый регион», — признался счастливый глава семьи Дмитрий.

«Само нахождение на этой выставке уже приятно — очень всё красиво, продуманно. Огромное спасибо организаторам. Очень интересно, очень всё понравилось», — добавила его супруга Ирина.