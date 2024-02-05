За неделю на «горячую линию» по вопросам ДЭГ позвонили 244 человека

Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании стартовал в Чувашии и еще 28 регионах страны в прошлый понедельник, 29 января. Заявления принимаются через портал госуслуг до 11 марта. Выборы Президента России, напомним, пройдут с 15 по 17 марта.

В помощь жителям республики, желающим проголосовать дистанционно на портале vybory.gov.ru, Избирком Чувашии выпустил инструкцию.

Если при подаче заявления возникают какие-то трудности, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 122. Специалисты колл-центра помогут решить все вопросы.

«Горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. За минувшие выходные поступило 6 обращений. Звонившие в основном интересовались, что значит сообщение «Заявление в обработке».

Всего за неделю работы службы специалисты обработали 244 обращения.

Источник: cheb.mk.ru