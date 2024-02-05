В Чувашии изменится наполнение «Подарка новорожденному»

Каждый новорожденный в Чувашии получает подарочный комплект, состоящий из книги, поздравительной открытки от имени Главы Чувашской Республики, постельного белья и махрового полотенца с чувашской вышивкой. Данная мера поддержки семей с детьми в республике была введена в 2023 году – Год счастливого детства.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев в Послании Госсовету республики, сформированный голосованием состав «Подарка новорожденному» ежегодно можно и нужно актуализировать, в том числе исходя из тематики года.

Всего в 2023 году обладателями «Подарка новорожденному» стали 7414 детей.

чувашинформ.рф