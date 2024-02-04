В 2023 году почти 6 тысяч семей в Чувашии направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. В соответствии с их заявлениями региональное Отделение СФР перечислило 3,4 миллиарда рублей.

Покупка жилья — одно из наиболее популярных направлений для использования материнского капитала. Средства на улучшение жилищных условий могут быть направлены, когда ребенку исполнится 3 года. Исключения составляют погашение ипотеки, а также первый взнос по кредиту и займу на покупку или строительство жилого помещения. В этом случае расходовать средства можно сразу после рождения или усыновления ребенка.



С 1 января 2024 года семьи могут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Дом блокированной застройки — это строение, расположенное в ряд, которое разделяется боковыми стенами. Каждый жилой блок имеет отдельный выход и разных собственников. Раньше за счет материнского капитала реконструировать можно было только дом, который полностью находился в собственности у членов семьи обладателя сертификата.



С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 7,4 % и его размер теперь составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появится еще один ребенок.



Помимо улучшения жилищных условий, средства маткапитала допускается направлять на обучение детей, на накопительную пенсию родителей, на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет или на покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью. Правила позволяют выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.