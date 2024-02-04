О выборе профессии не жалеет

В 2023 году штат Шумерлинского межтерриториального медицинского центра по завершении целевого обучения пополнили 4 врача, 1 фельдшер и 2 работника из числа среднего медицинского персонала. Среди них — медицинская сестра приемного отделения Мария Юклутова.

Девушка после окончания 9-го класса школы поступила в Канашский филиал Чебоксарского медицинского колледжа по специальности «Сестринское дело» и окончила его.



«В целом работа мне нравится. Да, бывает сложно, работа разнообразная: и уколы делаешь, и прививки, и перевязки. Часто встречаются случаи, с которыми не сталкивалась на практике, но главное — не паниковать, спокойно разговаривать с пациентами, а старшие коллеги всегда помогут, подскажут. Коллектив здесь отличный», — делится Мария Юклутова, не жалея о своём выборе профессии.



«Мы всегда рады приходу новых специалистов в наше отделение. Мария — дисциплинированный специалист, к работе подходит со всей ответственностью. Мы её работой довольны», — отмечает старшая медицинская сестра приемного отделения Ирина Заботина.

Шумерлинский ММЦ.