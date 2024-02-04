Более 15 тысяч пациентов проверили своё здоровье в 2023 году

дной их приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является повышение эффективности оказания медицинской помощи населению. С этой целью медицинскими организациями ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация для раннего выявления хронических заболеваний.

«За 2023 год специалистами Шумерлинского медицинского центра было осмотрено более 15 тысяч жителей города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого округов. Более 2000 человек прошли углубленную диспансеризацию», — прокомментировала и.о. заведующего поликлиникой Шумерлинского ММЦ Анна Петрова.

В рамках диспансеризации впервые выявлено 563 случая хронических неинфекционных заболеваний, среди них лидируют болезни системы кровообращения — 433 случая и сахарный диабет — 63 случая. Также выявлены заболевания органов пищеварения (21), дыхания (22), злокачественные новообразования (7). Все пациенты с впервые установленными диагнозами взяты на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения.



По итогам диспансеризации каждому пациенту была определена группа здоровья: 1-ая – тем, у кого не выявлено хронических заболеваний (47 чел.), 2-ая – тем, у кого есть факторы риска и имеются хронические заболевания (247 чел.), 3-ю группу составляют граждане, подлежащие диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий (2107).



Бесплатный профилактический медицинский осмотр граждан всех возрастов проводится ежегодно, а диспансеризация — каждый год для граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Для этого нужно обратиться к своему участковому врачу-терапевту или в кабинет № 118 поликлиники по адресу: ул. Свердлова, 2. Кабинет медицинской профилактики работает в будние дни с 8:00 до 19:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в субботу с 8:00 до 13:00 часов. А жители Шумерлинского округа могут обратиться в ближайший фельдшерско-акушерский пункт или отделение общей врачебной практики.



По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: +7 (83536) 2-42-55, 2-23-16, 2-23-17, 2-27-58, 2-47-08.

Шумерлинский ММЦ.