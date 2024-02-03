Самозанятым на селе быть выгодно

В Чувашии уже третий год работает такая мера господдержки, как предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» через Минсельхоз и Минтруд Чувашии. Средства господдержки предоставляются гражданам в виде возмещения расходов, направленных на обеспечение прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, на развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства, а также на приобретение коров и коз, семени племенных быков-производителей, сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для занятия пчеловодством.

Главное условие этой поддержки — регистрация в качестве самозанятого в налоговых органах. Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» на телефон или планшет и пройти в этом приложении регистрацию. Чтобы получить субсидию, можно обратиться в отдел сельского хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа, где всегда помогут с оформлением необходимых документов. Но есть более быстрый вариант — подать заявку онлайн. Для этого создан специальный раздел на инвестиционном портале Чувашии. Регистрация и прием документов проводится через «Госуслуги».



Самозанятыми могут быть как безработные граждане, граждане пенсионного возраста, так и работающие граждане по основному месту работы (при условии, что продукция не реализуется основному работодателю), кроме муниципальных и госслужащих. Такие случаи характерны для жителей села, например, когда человек работает по основному месту работы (в сельском клубе, больнице или школе) и одновременно имеет ЛПХ, то есть реализует избыток молока, мяса, овощей, меда и т. д. Вот в таких случаях препятствий для регистрации в качестве самозанятого нет, сферы деятельности здесь не пересекаются.



Пользоваться можно сразу несколькими механизмами субсидирования по разным направлениям, лимит на одного самозанятого – не больше 500 тыс. рублей ежегодно. Благодаря субсидиям хозяйству может вернуться до 70 тыс. руб. за корову и до 5 тыс. руб. за козу, а также 40 % на сельхозтехнику и материалы для пчеловодства. В 2023 году в Шумерлинском муниципальном округе данной мерой господдержки воспользовался 21 человек (190,9 % к предыдущему году) из 8 сельских поселений, самозанятые получили всего 2,29 млн руб. субсидий (129,4 % к уровню 2022 года). Интересно то, что все 11 участников этой программы 2022 года воспользовались поддержкой и в 2023 году. Значит, программа работает, она жизнеспособна. Количество самозанятых растет. И самозанятому это выгодно и удобно — получить дополнительный доход в домашних условиях, не выезжая никуда.



Наиболее востребованы у сельчан округа следующие направления данной субсидии: на содержание коров и овец (частично возмещены затраты на 70 коров), на приобретение коров (3 получателями закуплено 3 коровы), на приобретение сельхозтехники и оборудования (приобретено 7 получателями 15 ед. сельхозтехники). Всего самозанятыми округа приобретено живности, кормов, сельхозтехники и оборудования на сумму 4,82 млн руб. (130,8 % к уровню 2022 года). Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в Егоркинском и Туванском территориальных отделах.



В текущем году нам предстоит активизировать работу по вовлечению максимального количества личных подворий в число самозанятых. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов в своих выступлениях неоднократно отмечал, что в 2024 году меры поддержки самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, сохранены, в бюджете на эти цели предусмотрено 225 млн рублей. К сведению, в 2023 году общая сумма субсидий составила 130,6 млн рублей. Напрашивается вывод — финансы заложены с большим запасом неспроста, а в надежде на то, что сельчане однажды решатся и воспользуются возможностью улучшить качество своей жизни.



А. Мостайкин, зам. главы — начальник отдела с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.