Приватизация на двоих

- У меня на руках есть договор передачи квартиры от города в мою собственность. Вернее, в приватизации участвовали двое: я и моя сестра. Слышала, что необходимо зарегистрировать договор приватизации в Росреестре. Могу ли я одна подать документы или обязательно нужно присутствие сестры?
Нина Васильева.
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашской Республике Татьяна Захарова:
- Если на руках есть договор приватизации, датированный до 1998 года, со штампом БТИ или администрации, то Вы можете подойти в ближайший офис МФЦ и подать документы на регистрацию права собственности Вашей доли в квартире. Присутствие сестры для этой процедуры необязательно. Услуга будет бесплатной, госпошлину оплачивать не надо.
Ваша сестра самостоятельно сможет оформить свою долю в квартире, когда вернется. Если она пока не планирует возвращаться, то сможет воспользоваться экстерриториальной услугой Росреестра. То есть она может обратиться в любой МФЦ по месту своего жительства.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.