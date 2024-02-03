На успехи вдохновляет команда

В профессии журналиста есть огромный плюс — знакомство с интересными людьми. В их числе — стипендиаты Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Некоторые из них настолько увлечены любимым делом, что способны легко передать свой душевный подъем собеседнику. Открытый миру, добрый, целеустремленный, в меру самокритичный — именно эти качества бросились в глаза при общении с очередным стипендиатом — журналистом студии детского телевидения «Прожектор», волонтёром благотворительного фонда содействия развитию

дополнительного образования города Шумерли «Творчество детям» Алексеем Пугачевым.

Алексей учится в 10 классе школы № 2. Студию «Прожектор» он начал посещать в 2021 году. Началось всё с того, что активность юноши и других его одноклассников была замечена учителем русского языка Юлией Жданович, возглавившей на тот момент медиакласс. Дальновидный педагог и организатор пригласила ребят попробовать себя в новой сфере. В итоге они сплотились в дружный коллектив и многие всерьез увлеклись делом.



За время обучения в студии Алексей показал отличные результаты: стал автором сценариев и репортажей, выходящих в свет в группе студии «Прожектор» в социальной сети «ВКонтакте» и на телеканале «Новая реальность». Он ведет активную работу по продвижению группы: пишет статьи, собирает информацию для новостной ленты, обновляет видеоконтент. Несомненно, это приносит свои результаты: за период его работы охват аудитории заметно вырос.



Репортажи, созданные Алексеем совместно с другими обучающимися медиацентра, стали участниками городского фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Медиа в будущем», Межрегионального фестиваля детских и юношеских медиапроектов «Медиавзлёт» и Всероссийского конкурса юных журналистов и блогеров «ЮНПРЕСС: горизонт ответственности».

В 2023 году были возобновлены единые информационные дни, и члены студии «Прожектор» стали их регулярными участниками. Алексей вошел в число интервьюеров депутата Госдумы Аллы Салаевой, бывшего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова и других.



Жизнь юных журналистов довольно насыщенна. Они бывают во многих районах республики и готовят там видеорепортажи, успели посетить ВГТРК «Чувашия» и телецентр «Останкино». В мае ребятам представилась возможность побывать в Госдуме по приглашению депутата Аллы Салаевой. «Поездка запомнилась особенной атмосферой в законодательном органе нашей страны. Там все поглощены работой, куда-то спешат, бегают с документами… Мы почувствовали, что это огромная система, которая очень эффективно работает», — вспоминает Алексей.



Недавно они с ребятами побывали на фестивале-выставке «Россия», где также получили неизгладимые впечатления. А еще — на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах, где тоже брали интервью и готовили репортаж.



А репортажей, в создании которых Алексей принимал непосредственное участие, накопилось уже немало. «Государственная Дума», «Тайные тропы Сурского оборонительного рубежа», «Новогодние #НЕМЫСЛИ», «Репортаж с ВГТРК Чувашии», «Экскурсия в Национальную библиотеку» — эти и другие работы представлены в группе студии в социальной сети «ВКонтакте» и с ними может ознакомиться каждый, кому это интересно. На вопрос, не собирается ли он стать журналистом, Алексей уверенно ответил, что журналистика для него интересное увлечение, но он видит свое будущее в судебном деле и планирует поступить на юридический факультет. «Благодаря медиацентру и журналистике мы научились работать с текстом, правильно выдавать информацию, ставить свою речь, не бояться сцены и камеры. Это мое хобби, которое позволило приобрести новые навыки и уже дает свои плоды», — говорит Алексей, являющийся ежегодным участником республиканских слётов и фестивалей по журналистике и медиатворчеству.



В числе серьезных увлечений юноши — история и обществознание. Любовь к этим предметам сформировалась у него благодаря учителю истории Ирине Евгеньевне Чубайкиной. Как отмечает Алексей, молодой педагог смогла увлечь своим предметом не только его, но и весь класс.

А. Пугачев неоднократно становился призёром муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников по обществознанию и истории. В этом учебном году, заняв 2-е место в городе на олимпиаде по истории и набрав необходимое количество баллов, он принимал участие в республиканском этапе. «Надо стремиться к большему, чтобы быть конкурентоспособным среди других интересных людей», — говорит Алексей, размышляя о своих достижениях.



В 2022 году юноша стал победителем городского конкурса сочинений «Память жива», посвященного Дню неизвестного солдата, призёром городской викторины, посвященной жизни и деятельности А.Т. Речнова.



Еще одно направление, без которого Алексей себя уже не мыслит, — волонтерство. С января 2021 года он является волонтёром благотворительного фонда «Творчество детям». В качестве волонтёра работал в проекте «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish», обучил более 40 младшеклассников основам мультипликации и созданию мультфильмов на английском языке. Директор благотворительного фонда «Творчество детям» Алексей Жданович отзывается о молодом человеке как об интеллигентном, трудолюбивом, ответственном, являющемся примером для сверстников.



Волонтёрская деятельность стипендиата известна и за пределами фонда: он ежегодно участвует в организации Открытого городского конкурса вокального и хореографического мастерства «Зажигаются звёзды Шумерли», республиканского конкурса вокального и хореографического творчества «Новогоднее волшебство». Активно проявляет себя в Российском движении детей и молодежи, часто принимает участие в мероприятиях в качестве ведущего. Всегда стремится совершенствовать свой уровень образования: прошёл обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Театральное искусство» и «Киберлагерь РДШ».



За успешное развитие добровольчества в Шумерле, плодотворное сотрудничество и помощь в реализации проекта «Навигаторы 2.0» в нашем городе Алексей награждён благодарственным письмом. В числе его наград — грамота отдела образования, молодёжной и социальной политики за активную гражданскую позицию, участие в значимых патриотических событиях и акциях школы и города.



А. Пугачев не отрицает, что совмещать учебу и активную деятельность порой бывает непросто, особенно в старших (выпускных) классах. Но, по его мнению, если есть свободное время, волонтерством нужно заниматься обязательно, ведь эта деятельность дарит радость и оптимизм. «Усталость бывает у всех, но лично я быстро отхожу от сложностей и проблем именно благодаря волонтерству. На успехи вдохновляет наша команда. Если одному из нас плохо, мы его поддержим, вовлечем в общее дело. Он приходит на мероприятие и снова вдохновляется», — увлеченно рассказывает Алексей. Кстати, сейчас они уже занимаются подготовкой молодой смены, привлекают в ряды волонтеров ребят помладше. А новички, видя в старших частичку доброты, готовы смело идти за ними. У них горят глаза, а это вдохновляет волонтеров на новые поступки.

Татьяна Александрова.