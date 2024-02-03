Для занятий спортом есть все условия

Среди воспитанников Шумерлинской школы-интерната очень популярно катание на коньках и лыжах. А всё потому, что для этого созданы условия.

На территории нашего образовательного учреждения есть собственный каток! Силами ребят и учителя физкультуры в этом году он получился на славу, дети отмечают отличное качество льда. На школьном катке с удовольствием исполняют «пируэты» опытные фигуристы и делают первые шаги начинающие конькобежцы.



На уроках физкультуры, в свободное от учебы время, а также по выходным дням ребята с удовольствием катаются и на лыжах – мы подготовили трассу как для любителей конькового хода, так и для тех, кто предпочитает классический стиль ходьбы на лыжах. В арсенале юных лыжников пластиковые лыжи с прилагающейся к ним специальной обувью широкого размерного ряда.

Семиклассник Саша Б. учится в нашей школе с недавнего времени, но уже по достоинству оценил широкие возможности школы-интерната для физической подготовки. Мальчик увлечен спортом и наличие в школе спортивного и тренажерного залов, катка, двух видов трассы, а также отличного спортивного оборудования помогает ему держать себя в хорошей физической форме.



Л. Веселкина, О. Кулин, педагоги Шумерлинской школы-интерната.