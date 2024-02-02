Елена Волкова, директор Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения:

— Участвовала в церемонии оглашения Послания Главой Чувашии, с особым вниманием слушала информацию социального блока – всё, что касается поддержки семьи и детства. В числе прочих достижений и задач был отмечен проект «Мой семейный центр» по созданию в муниципалитетах республики многофункциональных консультативно-методических центров. За два последних года их активными посетителями стали более 10 тысяч семей.

Хочу напомнить, что «Мой семейный центр» работает в ШКЦСОН. Это совершенно новая служба существенно позволяет упростить процедуру обращения и получения различных видов помощи и поддержки, обеспечивающая сопровождение семьи до полного разрешения жизненной ситуации. У нас уютные и светлые помещения, современное оборудование, благоустроенная детская площадка на территории учреждения. Работают подготовленные специалисты.

В центре несколько зон: «Точка входа» — здесь семьи знакомятся с центром и сферой его деятельности, а также получат экспресс-ответы на вопросы; колл-студия — здесь специалисты помогают подать документы на место в детсаде или получение социальных пособий, записаться к врачу или в спортивную секцию, посодействуют с летним отдыхом детей и заключением социального контракта и др. Здесь же помогают семьям мобилизованных граждан в вопросах получения дополнительных мер социальной поддержки; экспертная студия — на данной локации проводятся индивидуальные встречи с экспертами по социальным, медицинским, правовым, педагогическим, психологическим вопросам; медиастудия — здесь организуются тренинги, мастер-классы, деловые игры, выставки, творческие встречи, работает фотозона. В Год счастливого детства мы внедрили такую форму практической работы с семьей, как творческие выходные «Проведем выходные вместе», охватив 73 семьи, в которых воспитываются 279 детей. Организовывали акции и праздники для многодетных и малообеспеченных семей.

За 2023 год была оказана консультативная помощь свыше 600 получателям социальных услуг. Особое внимание уделяется вопросу оказания помощи членам семей участников СВО. С начала открытия «Мой семейный центр» рассмотрено более 100 обращений.

«Мой семейный центр» является не только местом помощи и поддержки семей, но и центром доброжелательной атмосферы и центром притяжения детей и семей, проживающих в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе. И мы рады за своих коллег в Чебоксарах и Урмарском округе, где, как сказал в Послании Глава Чувашии, планируется в текущем году открыть 2 таких центра.