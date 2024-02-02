В марте в России пройдут выборы президента. В связи с этим важным событием мы открываем

рубрику «УИК в лицах», в которой будем рассказывать о людях, работающих в избирательных комиссиях города и муниципального округа. Героями наших публикаций станут педагоги и врачи, работники культуры и аграрии. Как члены избирательных комиссий эти люди выполняют важную

и ответственную задачу по организации и проведению выборных кампаний в органы государственной и муниципальной власти.

Фельдшер Кабановского фельдшерско-акушерского пункта Светлана Утейкина в избирательной системе уже 10 лет. Все эти годы она является активным членом УИК с правом решающего голоса. В границы избирательного участка № 2202 входят поселки Кабаново, Дубовка, Подборное, выселок Ахмасиха.

В избирательной комиссии обязанностей у Светланы немало: она выверяет списки избирателей, готовит документацию, выдает бюллетени, взаимодействует с наблюдателями, в составе выездной бригады обходит тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок. «Быть членом УИК — большая ответственность. В процедуре выборов всё важно: от начала подготовки помещения, составления списков избирателей до подсчёта голосов и подведения общих итогов», — поделилась с нами Светлана.



Членам комиссий постоянно разъясняются тонкости нововведений, проводятся теоретические и практические занятия. «Ни одни выборы не похожи на предыдущие, — констатирует Светлана, — в избирательные процедуры постоянно вносятся изменения, ужесточаются требования, поэтому нам необходимо вовремя обучаться, всё знать и четко исполнять».



Состав Кабановской УИК стабилен. Все пятеро членов комиссии — опытные женщины, участвовавшие не в одной избирательной кампании. «Мы все очень дружны, работаем слаженно и всегда поддерживаем друг друга», — говорит Светлана.



Работу в выборной кампании женщина успешно совмещает с обязанностями фельдшера Кабановского фельдшерско-акушерского пункта. В ее компетенции – ведение медучета граждан, оказание лечебно-профилактической помощи пациентам, проведение диспансеризации, выписка направлений, рецептов и т.д. Фельдшер регулярно выезжает на профессиональные совещания и повышение квалификации.



А родом наша героиня из деревни Санкино Красночетайского района. После окончания в 1992 году Красноуфимского медицинского училища, что в Свердловской области, молодым специалистом приехала в наш район. Первым местом работы для молодого фельдшера стал ФАП в поселке Полярная Звезда Магаринского сельского поселения, через полтора года Светлана была переведена в деревню Мыслец, а в 1996 году — в Кабановский ФАП. К тому времени она уже вышла замуж, родился сын Василий, позднее дочь Татьяна. Сейчас дети уже взрослые, у каждого своя семья.



Семья — главная поддержка в её жизни, признаётся Светлана. Вместе с супругом Игорем они содержат немаленькое подсобное хозяйство – коров, кур. В летний период обрабатывают приусадебный участок в 30 соток. Без дела сидеть некогда!



За какое бы занятие Светлана Утейкина ни бралась – всё у нее получается на отлично! Женщина зарекомендовала себя ответственным, исполнительным, инициативным работником и всегда на хорошем счету. За многолетнюю безупречную работу она награждена как ведомственными, так и муниципальными наградами.



«Уже более тридцати лет считаю себя шумерлинкой, — делится Светлана. — Всей душой люблю этот край. Здесь живут хорошие люди. Здесь я состоялась как специалист. Здесь мой дом, моя семья».

Ольга Дмитриева.