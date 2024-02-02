Продолжается прием документов на соискание государственных молодежных премий Чувашской Республики

Напоминаем, что с 1 декабря 2023 года начался прием документов на соискание Государственных молодежных премий Чувашской Республики.

Работы, предоставляемые на соискание Премий по итогам 2023 года, принимаются Комиссией при Главе Чувашской Республики по Государственным молодежным премиям Чувашской Республики с 1 декабря 2023 года по 1 апреля 2024 года по адресу: г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, каб. 30.

Предоставление произведений, работ, описаний достижений, рекомендаций производится министерствами и ведомствами, муниципальными районами и городскими округами, творческими союзами, организациями, общественными объединениями, редакциями средств массовой информации. Решение о выдвижении работы выносится на заседании коллегиального органа, собрании трудового коллектива с учетом вклада каждого претендента.

На соискание Премии могут выдвигаться работы, напечатанные, сооруженные, реализованные в 2023 году. Не рассматриваются работы, за которые претенденты ранее были удостоены государственных наград и премий Чувашской Республики, Российской Федерации.

Премии могут быть присуждены в 11 сферах:

в сфере науки, техники и производства;

в сфере образования, воспитания и молодежной политики;

в сфере литературы, культуры и искусства;

в сфере журналистики;

в сфере здравоохранения;

в сфере охраны окружающей среды;

в сфере физической культуры и спорта;

в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности;

в сфере патриотического воспитания;

в сфере развития молодежного общественного движения.

в сфере исследования и развития темы года, объявленного в Чувашской Республике.

Размер Премии ­– 50 тыс. рублей каждая.

Напомним, что в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 189 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 ноября 1996 г. № 129» увеличен предельный возраст соискателей Премий. С 2021 года возраст соискателей Премий к моменту представления материалов и документов должен составлять от 14 до 35 лет включительно.

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