Послание-2024: курс на дальнейшее развитие республики

Вчера Глава Чувашии Олег Николаев обратился с Посланием Государственному Совету Чувашской Республики на 2024 год. В выступлении, длившемся почти полтора часа, были обозначены ключевые моменты по многим сферам жизнедеятельности региона и поставлены задачи правительству и руководству муниципалитетов.

С полным текстом Послания можно ознакомиться на официальном сайте Главы Чувашии (glava.cap.ru), мы же приводим основные тезисы из выступления.

Об образовании



2023 год в Чувашии прошел под знаком Года счастливого детства, в России – Года педагога и наставника. Благодаря такому сочетанию удалось обеспечить синхронизацию и взаимное проникновение сотен тематических мероприятий, обобщить большой пласт работы по названным направлениям, запустить новые формы поддержки педагогов, в особенности молодых.

В рамках программы «Земский учитель» с 2020 года 17 педагогов получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. В этом году количество вакансий по этой программе увеличено до 15.



Продолжилось укрепление инфраструктуры и материально-технической базы для разностороннего развития детей. За 2021—2023 годы построены 13 объектов образования, капитально отремонтированы 145. В области здравоохранения построено 112, отремонтировано 96 объектов, в сфере физической культуры и спорта построен 31, отремонтировано 22 объекта, в сфере культуры построено 23, отремонтировано 102 объекта.



В плане капитального ремонта на 2024—2026 годы 49 школ. Будет продолжена работа по благоустройству и созданию спортивных сооружений на прилегающих к школам территориях и обеспечению их антитеррористической защищенности. На эти цели в текущем году предусмотрено 783 млн рублей.



Более 100 тыс. детей были охвачены культурно-образовательным проектом «Книга моих путешествий».

Предприятия АПК начали растить будущих специалистов отрасли с детского сада. Уже в 80 дошкольных учреждениях созданы агролаборатории. В планах довести их количество до 120.

Уникальным получился первый республиканский фестиваль школьных театров «Асам». Инициатива депутата Госдумы России Аллы Салаевой не только объединила команды Минобразования, Минкультуры, администраций муниципальных образований, но и нашла отклик более чем у 5 тыс. детей. Министерству образования и Министерству культуры Чувашии по итогам первого фестиваля совместно с его инициаторами и организаторами необходимо выработать направления дальнейшего развития этого проекта и подумать над механизмом сопровождения одаренных детей, выявленных в том числе в рамках фестиваля.



О здравоохранении



За 2021—2023 годы обновлено 100 % детских поликлиник, в рамках республиканских программ модернизируются детские подразделения медицинских учреждений. Благодаря отлаженной работе перинатальных центров и двухуровневой системе родильных домов в Чувашии самый низкий показатель младенческой смертности по всей стране.



Значительное внимание уделяется медицинскому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в реабилитации. В 2023 году медицинской реабилитацией охвачено почти 5 тыс. таких детей.



В прошлом году более 900 участников СВО были охвачены реабилитационными мероприятиями в стационарном и амбулаторном сегментах, более 2 тыс. получили консультации.

Минздраву и Минтруду Чувашии необходимо в течение текущего года сформировать четкую «дорожную карту» и начать реализацию комплексной системы реабилитации всех категорий населения.



О поддержке семьи



Минкультуры и Минэкономразвития поручено проработать с заинтересованными сторонами инициативу по созданию «Гриневской карты» для создания нескольких точек погружения для молодых семей и молодежи в реалии семейной жизни на базе муниципальных музеев.

Поставлена задача в течение двух лет разработать и внедрить в Чувашии цифровой сервис «Семейный навигатор» — с его помощью можно будет узнать о мерах поддержки и льготах для семей, о мероприятиях в организациях культуры и спорта, получить психологическую помощь, юридические консультации.



Правительству республики поручено проиндексировать в текущем году все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за 2023 год. Внести до 1 марта 2024 г. необходимые изменения в региональные нормативные правовые акты для полного охвата мерами поддержки многодетных семей.



Последовательно наращиваются объёмы финансирования на обеспечение жильем многодетных семей с 5 и более детьми. За счет средств гранта Правительства России за эффективную работу Правительства Чувашии полностью обеспечены жильем семьи с 8 и более детьми в 2021 году, с 7 и более детьми в 2022 году, с 6 и более детьми в 2023 году. На 2024 год запланировано 833 млн рублей по данному направлению. На обеспечение жильем детей-сирот будет направлено более 1 млрд 180 млн рублей. Жильем будут обеспечены 157 многодетных семей с пятью и более детьми и 414 детей-сирот.



Правительству Чувашии совместно с муниципалитетами следует реализовать весь комплекс мероприятий по обеспечению жильем в течение ближайших 5 лет детей-сирот и многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоявших на начало 2023 года на учете в качестве нуждающихся в жилье. Для решения данной задачи муниципалитетам прежде всего надо завершить работу по актуализации данных о земельных ресурсах, сформировать и подготовить необходимые документы для возможного строительства жилья различного класса и категорий.

О развитии села



С 2024 года все программы по комплексному развитию сельских территорий аккумулируются — социальная инфраструктура будет строиться вокруг опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, что направлено на комплексное решение вопросов повышения качества жизни населения. Муниципалитетам необходимо обеспечить формирование долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

Проекты инициативного бюджетирования набирают все большую популярность среди жителей сельской местности. Если в прошлом году реализованы 1063 проекта, то на текущий год конкурсный отбор прошли более 1500 проектов. Правительство Чувашии изыскивает возможности для финансирования их в полном объеме.



Об АПК



Отрасль сельского хозяйства в последние годы демонстрирует устойчивую динамику роста. Растут все показатели – валово́й сбор урожая, выручка от реализации продукции, инвестиции. Все проекты, направленные на первичную или глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, находятся в поле зрения Правительства Чувашии и всячески поддерживаются. Благодаря такому подходу экспорт продукции АПК уверенно растет из года в год, доля переработанной продукции превышает 85 %.



Хорошо воспринимаются населением и гостями Чебоксар и Новочебоксарска новые фермерские торговые ряды. Необходимо их масштабирование на всю республику.



Республика готова совершить прорыв в сфере производства и переработки хмеля. В прошлом году завершен первый этап формирования лабораторной инфраструктуры. Идут испытания хмелеуборочного комбайна, в этом году планируется завершить создание хмелесушильной установки. Таким образом, Чувашия будет обладать полным циклом технологического суверенитета по данному направлению.



О промышленности



Активно реализуется государственная промышленная политика, направленная на повышение эффективности деятельности предприятий, модернизацию существующих и создание новых производств. На реализацию региональной программы развития промышленности Чувашия в 2023 году получила из федерального бюджета самую большую единую региональную субсидию. В целом же за счет всех форм государственной поддержки в промышленность в прошлом году направлено 8 млрд 200 млн рублей. Все это позволило занять по индексу промышленного производства 1 место среди регионов ПФО, 3 место по России.



О цифровизации



Республика уверенно улучшает параметры цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы. На 2024 год намечен ряд проектов по цифровой трансформации с применением искусственного интеллекта.



Все большую популярность приобретает у населения платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В ней работают 1330 органов власти и организаций, которые в прошлом году приняли более 76 тыс. обращений.



О подготовке кадров



Задача – создать цельную систему подготовки кадров в контексте предоставления возможностей для самореализации на разных жизненных этапах. Надо организовать и вести работу совместно с бизнесом, высшей школой, наукой, синхронизировать с системой социальной поддержки и развития предпринимательской инициативы. Не менее важно учитывать отраслевые особенности кадровой работы и дефицит кадров в здравоохранении, образовании, культуре в других сферах и отраслях, в особенности на селе.



О культуре



Заметны изменения в сфере культуры. С 2020 года построено 6 сельских домов культуры за счет средств федерального и республиканского бюджетов, 17 домов культуры в рамках инициативного бюджетирования. Отремонтированы и оснащены оборудованием 322 объекта муниципальных учреждений культурно-досугового типа (библиотеки, музеи, архивы, детские школы искусств).

Создано 18 библиотек нового поколения, а в 2024 году их будет 28. Перед Министерством культуры и муниципалитетами поставлена задача в этом и в следующем году добиться, чтобы в каждом муниципальном образовании функционировала как минимум одна библиотека нового поколения.

Показали свою востребованность и автоклубы. Их количество по итогам прошлого и с учетом текущего года составит 13 единиц. Уже в 2025 году необходимо, чтобы в каждом округе были такие передвижные автоклубы.



О выборах Президента Российской Федерации



В республике есть широкие возможности для реализации избирательного права. Традиционно можно прийти как на избирательный участок по месту жительства, так и на любой другой участок, использовав сервис «Мобильный избиратель». Дистанционное электронное голосование удобно для тех, кто будет занят в эти дни, в том числе на работе. В частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса работают без выходных, предприятия жизнеобеспечения традиционно на службе каждый день. И дистанционное электронное голосование им в помощь. Для отдаленных населенных пунктов будут доступны передвижные избирательные участки. Ну а для тех, кому совсем сложно выйти из дома, – выездное голосование.



Правительство Чувашии, муниципалитеты, правоохранительные органы сделают все необходимое для удобства работы избирательных комиссий, безопасности и комфорта для участников избирательной кампании и избирателей.