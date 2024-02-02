Отрасль образования развивается динамично

Более тысячи мест для дополнительного образования детей будут созданы в Чувашии в 2024 году. В 2023 году создано 766 новых мест дополнительного образования. Это одна из ключевых задач отрасли образования, обозначенных на заседании коллегии Минобразования республики, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.



Помимо этого, в планах на текущий год — открытие еще двух детских технопарков «Кванториум» на базе чебоксарских лицеев № 4 и № 44, Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Шумерлинского политехнического техникума, ремонт 11 спортивных залов в школах, обеспечение 39 школ материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, а также завершение строительства школ в микрорайонах «Университетский-2» и «Солнечный» в Чебоксарах, в Новочебоксарске и посёлке Кугеси.



В рамках федерального проекта «Профессионалитет» планируется открыть Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Канашского транспортно-энергетического техникума и два образовательно-производственных центра на базе Новочебоксарского химико-механического и Цивильского аграрно-технологического техникумов. На все указанные цели планируется направить 5,8 млрд рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев:

«Итоги последних лет — очень существенные, заметные не только для людей, которые ежедневно работают в этой сфере, но и для школьников, родителей. Например, за эти годы мы капитально отремонтировали 105 школ, заново построили 13. Сейчас строятся шесть, в этом году планируем начать не менее двух, может, получится и больше.

Самое главное — по мере модернизации материально-технической базы, наполнения ее новыми возможностями мы много работаем и над содержанием. Благодаря решениям Президента, мы больший упор делаем на процесс воспитания детей. Сам процесс мы последовательно синхронизируем по всем уровням образования — это дошкольное, общее, среднее и высшее профессиональное. Инициативы, которые мы начинали в 2020 году, сегодня становятся практически обязательными в соответствии с решением Президента и Правительства России. В связи с этим открываются и новые возможности».

В 2023 году значительно возросло количество стобалльников по результатам ЕГЭ — с 48 в 2022 году до 79 в 2023 году. Чувашия вновь вошла в ТОП-20 лучших регионов по количеству дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Новая инновационная площадка создана в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. Это второй технопарк в указанном вузе за последние 3 года.

Система образования является одним из главных приоритетов государственной политики Чувашии. За 2023 год финансирование отрасли составило более 29 млрд рублей, это около трети расходов консолидированного бюджета республики.



В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» открыто 10 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», проведен капитальный ремонт 10 спортивных залов в школах на селе и в малых городах. Готовится к открытию школа в микрорайоне Садовый г. Чебоксары.



В 2021—2023 годах проведена модернизация, в том числе капитальный ремонт, в 105 школах республики. Работа будет продолжена и в 2024—2026 годах, на этот период Минпросвещения России отобрано 49 школ Чувашии для дальнейшей модернизации системы.

В Год педагога и наставника в России особое внимание было уделено повышению престижа профессии педагога и поддержке педагогических работников. Учреждено почетное звание «Народный учитель Чувашской Республики».

Более чем в два раза увеличены размеры ежегодных грантов Главы Чувашии на поддержку инноваций для педагогов (с 20 до 50 тыс. рублей) и для образовательных организаций (с 200 до 500 тыс. рублей).



С 2023 года учреждены денежные поощрения в размере 50 тыс. рублей победителям профессиональных конкурсов «Лучший методист», «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ОВЗ», «Лучший тьютор», «Педагогический дебют», «Учитель-дефектолог», «Лучший учитель родного языка и литературы».



С целью привлечения к работе молодых специалистов Указом Главы Чувашской Республики учреждены единовременные денежные выплаты молодым специалистам, завершившим обучение и впервые принятым на работу в сельском населенном пункте либо поселке городского типа.

Продолжается поддержка педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных олимпиад по родным языкам, чемпионатов профессионального мастерства среди студентов колледжей. Действуют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг педагогов, проживающих в сельской местности, государственная поддержка в улучшении жилищных условий.



Источник: cap.ru.

В Шумерлинском муниципальном округе в рамках национального проекта «Образование»

реализуются региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и «Социальная активность». Остановимся на основных моментах реализации проектов.

В округе открыты четыре современных образовательных центра «Точка роста» для внедрения

обновленных программ основного и дополнительного образования: в Егоркинской, Ходарской,

Юманайской и Алгашинской школах. В 2023 году шли работы по закупке оборудования в Ходарской школе им. И.Н. Ульянова. Школа получила оборудование для IT-технологий.

В рамках Десятилетия науки и технологии в центрах «Точка роста» проводятся методические семинары, внеурочные занятия, исследовательские работы учащихся.

Создание новых мест дополнительного образования детей

В 2023 году в округе созданы и функционируют в настоящее время 575 ученико-мест по всем направленностям: технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой.



В школах создаются условия для занятий физической культурой и спортом. С начала реализации проекта отремонтировано 4 спортзала, в которых функционируют школьные спортивные клубы.

Более 60 юных артистов в рамках фестиваля школьных театров «Асам» смогли проявить свои таланты, что дало новый импульс развитию школьных театров.



Навигатором изучения Чувашии стал уникальный культурно-образовательный проект — туристический дневник школьника «Книга моих путешествий». Более 60 школьников активно включились в этот проект.



Также муниципалитет участвовал в форуме многодетных семей «Многодетная Чувашия», межрегиональном фестивале детских и юношеских медиапроектов «Медиавзлет», в конкурсе творческих работ «Лучшие на селе».



Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Каждый ребенок, посещающий учреждения дополнительного образования, получил сертификат, по которому выбрал то направление, которое ему интересно. На реализацию мероприятия из бюджета Шумерлинского муниципального округа выделено 2908,4 тыс. рублей.



Обновление материально- технической базы школ

Основой любой образовательной системы является школа. И здесь в числе основных приоритетов — это укрепление ее инфраструктуры. В Шумерлинской школе (д. Шумерля) осуществлен комплексный текущий ремонт здания на сумму 7392,4 тыс. рублей.



В Шумерлинской школе (с. Н. Кумашка), в Алгашинской школе (д. Красный Октябрь) проведен ремонт кровли на общую сумму 5683,7 тыс. рублей. Отремонтирована кровля над спортзалом в Юманайской школе им. С.М. Архипова на сумму 2397,8 тыс. рублей. Там же проведена замена системы отопления на сумму 2676,4 тыс. рублей.



В рамках антитеррористической защищенности проведена частичная замена периметрального ограждения в Егоркинской, Юманайской, Ходарской школах на сумму 5342 тыс. рублей. В Алгашинской школе полностью заменено периметральное ограждение на сумму 3989,6 тыс. рублей.



Проведена замена пожарной сигнализации в Шумерлинской школе (д. Шумерля), Алгашинской школе (п. Красный Октябрь), дошкольной группе Егоркинской школы на общую сумму 2515,0 тыс. рублей.



Профориентация и реализация проекта «Билет в будущее»

С целью обеспечения ключевых секторов экономики кадрами стратегически важно развитие сотрудничества профессиональных организаций со школами и потенциальными работодателями. Своего рода коллаборацией в формате «школа — колледж/вуз — предприятие» в Чувашии стал проект «УПК-21», в рамках которого обучающиеся получают первую профессию. В 2023 году к участию в проекте приступили более 30 школьников по 4 востребованным профессиям. Были организованы занятия в 5 классах и заключено 4 договора о сетевом взаимодействии. Более 20 школьников завершили обучение, получили свидетельство о профессии рабочего.



Обучающиеся Шумерлинского муниципального округа активно участвуют в проекте «Билет в будущее», посещают с целью профориентации средние специальные учреждения, вузы.



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, составляет 100 %.



Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, — 100 %.

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, — 60 %.



Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Школы активно используют учебно-информационные платформы: Учи.ру, РЭШ, Яндекс.учебник и Сферум.



По информации отдела образования, спорта и молодежной политики администрации

Шумерлинского МО.