Открывая новые горизонты

25 января отмечался День российского студенчества – праздник молодости, новых знаний и достижений. Эта дата является своего рода профессиональным праздником для всех, кто обучается

в Шумерлинском политехническом техникуме, и, конечно, для педагогического коллектива.

В преддверии Дня студента, или Татьяниного дня, газета встретилась с директором техникума

Татьяной Поляковой, которая возглавила учебное заведение год назад.

Корр.: Татьяна Владимировна, чем же особенно запомнился 2023 год?

Одним из значимых для нашего техникума событий стало участие в конкурсном отборе на предоставление многомиллионных грантов из федерального бюджета по федеральному проекту «Профессионалитет». Ключевая идея проекта заключается в создании образовательно-производственных центров (кластеров), в которых организации профессионального образования и реального сектора экономики тесно связаны, объединены общей целью. Проект соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

В республике был проведен анализ потребности в кадрах для отраслей экономики. Промышленные предприятия-респонденты выделили в качестве дефицитных такие рабочие профессии, как оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, сварщик, станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик и пр. Это говорит об острой потребности в кадрах для машиностроительной отрасли республики. Соответственно, перед ссузами, и нашим техникумом в том числе, встает вопрос подготовки квалифицированных кадров в кратчайшие сроки и под заказ работодателя.

Как раз решить проблему кадрового обеспечения в рамках текущей и прогнозируемой потребности позволил бы федеральный проект «Профессионалитет», который предполагает не только модернизацию материально-технической базы создаваемого в республике образовательно-производственного центра, но и обучение по новейшим программам профессионального образования, создаваемым с помощью конструктора компетенций при непосредственном участии работодателя.

Корр.: Вы сказали «позволил бы»…

В республике был проведен анализ потребности в кадрах для отраслей экономики. Промышленные предприятия-респонденты выделили в качестве дефицитных такие рабочие профессии, как оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, сварщик, станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик и пр. Это говорит об острой потребности в кадрах для машиностроительной отрасли республики. Соответственно, перед ссузами, и нашим техникумом в том числе, встает вопрос подготовки квалифицированных кадров в кратчайшие сроки и под заказ работодателя. Как раз решить проблему кадрового обеспечения в рамках текущей и прогнозируемой потребности позволил бы федеральный проект «Профессионалитет», который предполагает не только модернизацию материально-технической базы создаваемого в республике образовательно-производственного центра, но и обучение по новейшим программам профессионального образования, создаваемым с помощью конструктора компетенций при непосредственном участии работодателя. Корр.: Вы сказали «позволил бы»… Шумерлинский политехнический техникум был в числе 268 участников, подавших заявки, и вошел в число 130 учреждений-финалистов. Из них только 70 получают гранты. К сожалению, по критерию «Контрольные цифры приема» по направлению «Машиностроение» количества студентов для победы оказалось недостаточным (мы принимаем на учебу всего 25 человек). Но радует, что в остальном мы оказались сильны и составили конкуренцию другим ссузам.

Добавлю, что одним из важных критериев участия в проекте было привлечение средств организаций реального сектора экономики. Нам помог принять участие в конкурсном отборе председатель Совета директоров АО «Комбинат автомобильных фургонов» Алий Ахматович Чеченов. Пользуясь случаем, выражаем ему огромную благодарность за то, что он поверил в нас и оказал значительную финансовую поддержку.

Также благодарим руководство АО «КАФ», АО «ШЗСА», Управления проектом М-12 (этап 6) ПК «ЦКАД» АО «ДСК» АВТОБАН» за оказанную техникуму помощь в улучшении материально-технической базы при подготовке к началу нового учебного года и в организации прохождения практики нашими студентами. Мы рады, что у нас есть такие социально ответственные партнеры.

Корр.: Расскажите нашим читателям о том, что сегодня представляет собой техникум?

Добавлю, что одним из важных критериев участия в проекте было привлечение средств организаций реального сектора экономики. Нам помог принять участие в конкурсном отборе председатель Совета директоров АО «Комбинат автомобильных фургонов» Алий Ахматович Чеченов. Пользуясь случаем, выражаем ему огромную благодарность за то, что он поверил в нас и оказал значительную финансовую поддержку. Также благодарим руководство АО «КАФ», АО «ШЗСА», Управления проектом М-12 (этап 6) ПК «ЦКАД» АО «ДСК» АВТОБАН» за оказанную техникуму помощь в улучшении материально-технической базы при подготовке к началу нового учебного года и в организации прохождения практики нашими студентами. Мы рады, что у нас есть такие социально ответственные партнеры. Корр.: Расскажите нашим читателям о том, что сегодня представляет собой техникум? Наш техникум – это многопрофильное государственное образовательное учреждение. Единственная профессиональная образовательная организация в Шумерле, занимающаяся подготовкой специалистов и квалифицированных рабочих. В техникуме реализуются профессиональные образовательные программы по 3 профессиям, 4 специальностям и более чем 20 программ профессионального обучения и дополнительного образования. Подготовка осуществляется по основным профилям: информационные системы, машиностроение и металлообработка, строительство, сфера услуг. Более 70 % выпускников техникума трудоустраиваются по приобретенной профессии или специальности. Выпускники техникума – востребованные кадры для таких предприятий и организаций, как КАФ, ШЗСА, «Промтрактор», ЧАЗ, «Элара», «Ростелеком» и ряда других.

Качественное образование обеспечивают 26 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 95 % имеют высшую и первую квалификационные категории, 15 % педагогов отмечены почётными званиями Чувашской Республики и Российской Федерации. Преподаватели являются неоднократными победителями всероссийских фестивалей «Открытый урок», «Русское слово», всероссийских конкурсов педагогов «Образование: взгляд в будущее» и «Педагогическое мастерство», межрегиональных конкурсов «Преподаватель года», «Лучший молодой преподаватель», «Лучший куратор», «Мастер года» и др.

Техникум является участником Национального движения «Профессионалы», а студенты – неоднократные победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы», Национального чемпионата «Абилимпикс» и других состязаний.

Корр.: Среди достижений – и создание у вас четвертого в Чувашии «IT-куба». Как продвигается этот проект?

Качественное образование обеспечивают 26 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 95 % имеют высшую и первую квалификационные категории, 15 % педагогов отмечены почётными званиями Чувашской Республики и Российской Федерации. Преподаватели являются неоднократными победителями всероссийских фестивалей «Открытый урок», «Русское слово», всероссийских конкурсов педагогов «Образование: взгляд в будущее» и «Педагогическое мастерство», межрегиональных конкурсов «Преподаватель года», «Лучший молодой преподаватель», «Лучший куратор», «Мастер года» и др. Техникум является участником Национального движения «Профессионалы», а студенты – неоднократные победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы», Национального чемпионата «Абилимпикс» и других состязаний. Корр.: Среди достижений – и создание у вас четвертого в Чувашии «IT-куба». Как продвигается этот проект? Да, перед новым учебным годом Минпросвещения России одобрило заявку Чувашии на создание центра цифрового образования «IT-куб» в нашем техникуме по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Работа центра будет организована по 6 направлениям: программирование на Python, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными. Также предусмотрены зона коворкинга и шахматная гостиная. Инфраструктура и площади помещений техникума, планировочная структура и оснащение технологическим, учебным, мультимедийным оборудованием и эргономичной мебелью дадут нам новые возможности проводить занятия как базового, так и повышенного уровня сложности. К реализации дополнительных образовательных программ и сопровождения IТ-проектов обучающихся планируется привлечение преподавателей образовательных учреждений Шумерли, вузов Чувашии, специалистов IТ-компаний.

На прошлой неделе на совещании у министра образования Чувашии Дмитрия Захарова как раз представила проект дизайна и зонирования помещений нового центра. Потребуется выполнение огромного объема строительных работ с соблюдением обязательных требований к оформлению помещений с использованием фирменного стиля. Верим, что «IТ-куб» в нашем техникуме распахнёт свои двери уже к 1 сентября этого года.

Корр.: Хорошо было бы, если бы это уникальное для города пространство могли посещать городские дети, не обучающиеся в техникуме…

На прошлой неделе на совещании у министра образования Чувашии Дмитрия Захарова как раз представила проект дизайна и зонирования помещений нового центра. Потребуется выполнение огромного объема строительных работ с соблюдением обязательных требований к оформлению помещений с использованием фирменного стиля. Верим, что «IТ-куб» в нашем техникуме распахнёт свои двери уже к 1 сентября этого года. Корр.: Хорошо было бы, если бы это уникальное для города пространство могли посещать городские дети, не обучающиеся в техникуме… Так и будет! Значительно повысить эффективность функционирования центра поможет взаимодействие с социальными партнерами и предприятиями реального сектора экономики и других сфер. Надеюсь, партнерами в реализации проекта выступят комбинат автомобильных фургонов и Шумерлинский завод специализированных автомобилей, а также общеобразовательные школы города. Открытие цифрового образовательного центра создаст дополнительные условия для интеграции общего, среднего профессионального и дополнительного образования, будет способствовать повышению у студентов и школьников мотивации к изучению таких дисциплин, как информатика, математика, физика, информационные технологии в профессиональной деятельности, СУБД и др. Мы находимся в городе, что сделает наш «IТ-куб» территориально доступным для детей и молодежи.

Корр.: И напоследок вернемся к празднику. Не страшно, что его отмечали вчера – впереди еще месяцы и даже годы студенчества. Что бы Вы пожелали вашим студентам и коллегам?

Корр.: И напоследок вернемся к празднику. Не страшно, что его отмечали вчера – впереди еще месяцы и даже годы студенчества. Что бы Вы пожелали вашим студентам и коллегам? Дорогие ребята, пусть студенческая жизнь станет самой прекрасной и незабываемой порой вашей жизни! Пусть студенческие годы запомнятся вам позитивом, жизнерадостной ноткой, ведь это самый интересный этап в жизни. Пусть все ваши старания не проходят зря, пусть вам улыбается удача, а преподаватели будут благосклонны! И помните о том, что мы учимся не только в школе и в разных учебных заведениях — мы учимся у самой жизни, и каждый день мы должны извлекать урок и аккуратно отбирать самые лучшие мгновения, чтобы всегда хранить их в сердце!

С Днём студента поздравляю и вас, уважаемые преподаватели и мастера! Вы сами когда-то были в рядах студентов, помните, как это весело и интересно. Желаю вам не терять задора души и бодрости тела, всегда оставаться со своими студентами на одной волне. Пусть ваши старания не проходят даром, пусть преподавательство приносит успех, добрую славу, достаток и приятное общение с хорошими людьми!

И, конечно, поздравляю всех шумерлинцев, кто был студентом или сейчас является им. Поздравляю и родителей, чьи дети находятся на этом прекрасном жизненном этапе!

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Чувашии

В 2023 году созданы и функционируют 5 образовательных центров (кластеров) по направлениям: «Топливно-энергетический комплекс» — на базе Канашского транспортно-энергетического техникума, «Машиностроение» — на базе Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа, «Туризм и сфера услуг» — на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, «Педагогика» — на базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, «Клиническая и профилактическая медицина» — на базе Чебоксарского медицинского колледжа. В 2024 году будут созданы еще 2 кластера: «Химическая отрасль» — на базе Новочебоксарского химико-механического техникума, «Сельское хозяйство» — на базе Цивильского аграрно-технологического техникума.

С 2024 года Главой Чувашии учреждены премии победителям и призерам финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», финала чемпионата высоких технологий, отборочного этапа итоговых соревнований по компетенциям, не вошедшим в финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финал чемпионата высоких технологий, и Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их наставникам (экспертам): 50 тыс. руб. победителю финала и эксперту-наставнику; 40 тыс. руб. призеру, занявшему второе место и эксперту-наставнику; 30 тыс. руб. призеру, занявшему третье место и эксперту-наставнику.

Наталья Игнатьева.







